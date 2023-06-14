"Я не вижу": Бузова пожаловалась на проблемы со зрением

Поклонники Ольги Бузовой совершенно случайно узнали о ее проблеме.

Поющая телеведущая – довольно открытый для своей аудитории человек. От нее она скрывает лишь детали личной жизни, но никогда не боится рассказать о своих проблемах со здоровьем. Недавно, к примеру, звезда прокомментировала информацию о своем лишнем весе. Когда в Сети появились слухи о ее беременности, Ольга Бузова объяснила, что просто-напросто страдает от отеков.

На этот раз экс-ведущая "Дома-2" рассекретила еще одну свою проблему. При этом получилось это совершенно случайно. Артистка приняла участие в фотосессии, для которой приняла довольно строгий вид, надела очки и взяла в руки книгу. Сначала певица просто позировала, а потом получила в свой адрес просьбу за кадром. Звезду попросили прочитать то, что написано на странице.

"Да я не вижу ничего. Я не вижу без очков ничего", – пожаловалась на проблемы со зрением Ольга Бузова.

Но потом артистка все-таки попыталась прочесть то, что написано в книге. Правда, учитывая, что это был учебник, озвучить содержимое оказалось все равно нелегко. Ведь на страницах были довольно сложные слова, которые не каждый сможет быстро разобрать.

Эта фотосессия, стоит отметить, проходила в Ярославском государственном университете. Туда артистка приехала для того, чтобы выступить. Вот так Ольга Бузова, можно сказать, продвигает науку в России.