Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве

История ареста замка Пугачевой и Галкина* Тесты Звезде Comedy Woman удалили опухоль Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Среда 14 июня

12:00Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве 11:40Наводнение в Сочи: река Мацеста вышла из берегов 11:00"Проблем меньше": Никас Сафронов категорически отказался жениться и назвал причину 10:40Отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой 10:30Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие 10:20На российский рынок выходит крупный производитель мебели 10:00Заплаканную Портман поймали на прогулке с мужем после разоблачения его романа на стороне 09:40Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Стас Пьеха показал фотографию в датчиках 09:20В России упал спрос на квартиры-студии 09:00Совсем другая: Появившаяся на публике Кадышева кардинально изменилась 08:40Зачем квакает лягушка? 10 фактов о жизни удивительного создания 08:20"Ничто не предвещало беды": Известная певица выпала с 10 этажа вместе с дочерью 08:00"Она никогда не была молодой": Психолог объяснила желание Высоцкой жить с престарелым мужем 06:14Столичные новостройки у реки на 10% дороже 04:39Скандальный финал и дефиле в купальниках: как проходил первый в Советском Союзе конкурс красоты 02:31Квартиры какой площади лучше продаются 00:02В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами 00:01Не только хожу под елочку: Волочкова рассказала про голые забеги по дачному участку 22:00Кушанашвили припомнил Глызину встречи с проводницами в туалете поезда 21:20"Он молодой!": мать ответила на вопрос об инфаркте у Стаса Пьехи 20:50Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена 20:20"Это не измена": Ксения Бородина заговорила о чужой семейной драме 20:00Продюсер прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у Пельша 19:00"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 18:40“Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк 18:20В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях 18:00Алексей Чадов снял для поклонников видео в душевой 17:40"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 17:20"До дня вашей смерти!" взбешенный Васильев поливал сотрудников аэропорта страшными проклятиями 17:00Из русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 16:40"Станут патриотами": Охлобыстин заговорил о будущем уехавших из России звезд 16:20СМИ сообщили об ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной 16:00Оскароносный фильм "Москва слезам не верит" оказался собранием странных ляпов 15:40Американский актер из "Однажды в Америке" разбился на мотоцикле 15:20"Не ем уже как два месяца": бывшая жена Безрукова рассказала о предпочтениях в еде 15:00"Оказалось, он женат": Блогер раскрыл неприятные факты о предполагаемом возлюбленном Гагариной 14:40Трехлетняя девочка скончалась от огнестрельного ранения в Красноярском крае 14:20Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии 14:00В Москве на рынке "Садовод" вспыхнул пожар 13:40Поваленный крест на могиле Бондарчук напугал пришедших на Новодевичье кладбище 13:20"На Шамана похож": сын Рудковской Гном Гномыч поразил новой прической 13:00"Сто лет уже не звезда": известный блогер раскритиковал Семенович после скандала 12:40Разрыдавшаяся на публике жена Эрнста спровоцировала разговоры о проблемах в семье 12:20В Подмосковье задержали подозреваемых магазинных кражах 12:00Инициативу об уменьшении срока отключения горячей воды прокомментировали эксперты 11:40Пожар на нефтебазе в Краснодаре удалось ликвидировать 11:20"Наш долгожданный": Звезда "Чик" Шмыкова показала новорожденного ребенка 11:00"Идет расследование НЛО": Живущий в США Пресняков рассказал о странном происшествии 10:40Седокова смутила народ откровенным роликом из кровати 10:20В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве

Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве
77

Анна Самохина уже давно покинула этот мир, однако публику до сих пор волнует вопрос: встречалась ли она с Дмитрием Нагиевы?

Знаменитый актер всегда пользовался популярностью у представительниц прекрасного пола. Однако окольцевать его смогла только одна женщина – Алиса Шер. А какие только слухи не ходили о романах артиста! К примеру, публику до сих пор волнует, что же было между Дмитрием Нагиевы и Анной Самохиной.

Кто-то считает, что у двух актеров были тайные отношения. Да, и сам экс-ведущий "Голоса" однажды намекал на роман с ныне покойной артисткой. "Я ее очень люблю, Аню Самохину, очень-преочень люблю. С Анной связаны этапные вещи моей жизни — и творческой, и личной", – говорил он.

Теперь на этот счет решила высказаться дочь звезды Александра. И, благодаря ее комментарию, стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве. Наследница Анны Самохиной стала новой героиней шоу "Секрет на миллион". На днях в Сети появился анонс будущего выпуска, а в одном фрагменте гостья дала Лере Кудрявцевой понять, что экс-ведущий "Голоса" многое приукрасил.

Звездная наследница уверена, что между ее мамой и актером ничего быть не могло. А все потому, что, мол, шоумен был просто-напросто ее не достоин.

"Местечковая питерская звезда, а моя мама была звезда", – высказалась Александра об отношениях Дмитрия Нагиева с Анной Самохиной.

14 июня 2023, 12:00
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Секрет на миллион✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Последствия паралича у Нагиева, шрамы Боярской: пять звезд с дефектами внешности

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр из сериала &quot;Интерны&quot;

По теме

Танцующего в Лос-Анджелесе мужика приняли за Нагиева
Дмитрий Владимирович Нагиев

Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

"Проблем меньше": Никас Сафронов категорически отказался жениться и назвал причину

"Проблем меньше": Никас Сафронов категорически отказался жениться и назвал причину
Художник переживает, что после развода потенциальная супруга может положить глаз на его имущество. Личная жизнь Никаса Сафронова всегда была очень бурной.

Отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой

Отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой
Анфиса Чехова показала снимок, на котором видно пострадавшую стопу. Турфирмы, куда с наступлением лета все чаще отправляются россияне, обязательно оформляют всем вылетающим за рубеж страховку: мало ли что может случиться за границей.

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
Все сливки Москвы собрала Анна Калашникова на праздновании 39-го дня рождения. Сверкал белыми имплантами Прохор Шаляпин, томно водила накрашенными черными бровями белокурая Анастасия Волочкова, громче обычного рычал на всех "богинь" округи Никита Джигурда. Корреспондент "Дни.ру" провел вечер в этом элитном обществе. Вообще-то сбор гостей был объявлен с 19 часов.

Заплаканную Портман поймали на прогулке с мужем после разоблачения его романа на стороне

Заплаканную Портман поймали на прогулке с мужем после разоблачения его романа на стороне
Поклонники Натали Портман в шоке от измены ее мужа, ведь на протяжении долгих лет их брак считали идеальным. На днях в таблоидах появилась информация о том, что в семье звезды фильма "Леон" громкий скандал.

Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Стас Пьеха показал фотографию в датчиках

Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Стас Пьеха показал фотографию в датчиках
Стас Пьеха вышел на связь со своими поклонниками из больницы. Новость о том, что Стас Пьеха попал в больницу, всполошила всех его поклонников, да и не только их.

Выбор читателей

13/06Втр"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 13/06ВтрВ готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 13/06ВтрИз русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 12/06ПндЗапрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби" 13/06Втр"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 13/06Втр“Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк