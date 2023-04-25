"Там осталось много ценных вещей": Брошенный Пугачевой замок в Грязи обжил простой народ

Что же происходит в замке Аллы Пугачевой?

Вот уже год как Примадонна вместе с мужем и детьми живет в Израиле. Говорят, что обратно она не собирается, ведь, по слухам, уже успела обзавестись местным гражданством. А ведь в России ей до сих пор есть, куда вернуться – замок в Грязи, который строил для Аллы Пугачевой молодой муж.

После отъезда звездной четы за границу информация о состояния шикарного особняка ходила разная. В СМИ писали, что его отдали внуку певицы Никите Преснякову, но он, как известно, теперь тоже живет на чужбине. А недавно поползли слухи о том, что родовое имение наконец-то продали – якобы некоему тайному миллиардеру.

Но певица Анна Калашникова, у которой с артисткой много общих знакомых, уверяет, что дом до сих пор принадлежит Алле Пугачевой. Более того, он не пустует, его обжил простой народ – прислуга и охрана, которые присматривают за недвижимостью. Звезда говорит, что даже находясь за границей, Примадонна продолжает выделять деньги на содержание брошенного замка. Ведь нужно платить зарплату охране, уборщице и садовнику. А это, по словам Анны Калашниковой, больше одного миллиона рублей ежемесячно.

Блондинка добавила, что супруги пока вообще не собираются продавать свое гнездышко. И на то есть причины.

"Там осталось много ценных вещей. Например, большая коллекция антиквариата. Куда это все вывозить?" – поделилась данными о недвижимости Аллы Пугачевой звезда.

