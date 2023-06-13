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Вторник 13 июня

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Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии

Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии
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Певица Юта дала интервью, в котором откровенно поделилась личным.

Публика знает Анну Осипову как певицу, автора песен и вокалистку группы "Юта". Артистка прославилась в начале нулевых, выпустив альбом "Хмель и солод", и с тех пор записала множество хитов. Однако после громкой славы в карьере звезды внезапно наступило затишье.

Почти 12 лет назад, в сентябре 2011 года, в семье Осиповой случилась страшная трагедия. Ее муж, кинопродюсер Олег Осипов, внезапно ушел из жизни. Трагедия буквально разделила жизнь Юты на "до" и "после". Она не только стала вдовой, но и осталась одна с тремя маленькими детьми на руках.

После случившегося артистке пришлось принять непростое решение. Она на время оставила карьеру, чтобы посвятить себя семье, и исчезла из поля зрения поклонников. К счастью, творческая пауза оказалась не вечной. Спустя несколько лет Юта вернулась и продолжила заниматься любимым делом. В интервью Пятому каналу автор песен рассказала о своей жизни после трагедии.

Сейчас Анна воспитывает 15-летнего сына Анатолия и 13-летних двойняшек Екатерину и Марию. Дочки певицы потеряли отца, когда им было чуть больше года. Композитор поделилась, что воспитывать наследников без крепкого мужского плеча нелегко. Однако знаменитая мама старается сохранять с детьми близкие отношения и подавать им правильный пример. По словам Юты, сейчас в их семье царит полная идиллия.

Также звезда рассказала, как проходит знакомство наследников с творчеством покойного родителя. Если девочкам работы отца оказались пока не по возрасту, то сын посмотрел сериал "Солдаты" и назвал его "добрым кино про жизнь". Анна отметила, что с возрастом Анатолий стал буквально копией ее почившего супруга.

13 июня 2023, 14:20
Анна Осипова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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