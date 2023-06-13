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Вторник 13 июня

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В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
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Мы привыкли, что Леонид Якубович более тридцати лет предлагает вращать барабанам и просит вынести приз в студию в капитал-шоу "Поле чудес". Но оказалось, что он – хороший драматический актер. В чем в очередной раз могли убедиться театралы.

Специального актерского образования у Якубовича нет. 8 классе его выгнали из школы, он ушел работать на авиационный завод токарем и электромехаником. Потом учился в техникуме, поступил в Московский институт электронного машиностроения, где играл в Театре студенческих миниатюр, а в строительном институте играл в институтской команде КВН. И это мощное комедийной и драматическое начало в нем очень видно.

Впервые на театральную сцену он вышел в 2020 году во МХАТе имени М. Горького, когда состоялась премьера спектакля Эдуарда Боякова "Лавр". Якубович там исполнял роль старца Никандра. В новом сезоне постановку обещают реанимировать – ее будут играть на сцене Театра Армии. А пока Леонид Аркадьевич воплотил Гарпагона в комедии Мольера "Скупой".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В сентябре 1668 года на премьере в Париже эту роль играл сам Мольер. Спустя 335 лет Леонид Якубович дописал пьесу, добавил ей новых смыслов, и сам вышел на сцену. Правда, изменился до неузнаваемости. И в старце, который готовится к свадьбе с юной прелестницей Марианнной, зрители не сразу узнали популярного телеведущего.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"При обсуждении "Скупого" с Эдуардом Бояковым у него возникла идея, что Гарпагон к финалу пьесы становится "лучше", – говорит Якубович. – Это превращение не могло резко произойти в финале – оно должно быть мотивировано. Я написал четыре монолога для своего героя, зная к какому финалу иду. А еще стал кое-где менять текст, литературно обрабатывать вещи, которые мог себе позволить. Стало чуть современнее, живее".

В итоге скупой богач Мольера становится у Якубовича экономным, бережливым, рачительным хозяином. Но он думает не только о шкатулке с золотыми луидорами, о том, кому достанутся его сокровища после смерти, но и о том, какую память после себя оставляет человек и что остается на земле после го ухода. Он много размышляет о божественном начале и роли каждого из нам на земле. И эти философские рассуждения очень интересные! А еще Якубович читает молитву на латыни, и многие здесь найдут перекличку с его старцем-монахом в "Лавре".

Современности спектаклю добавили не только новые монологи, но и огромная пуповина, которая обвивает ироничную декорацию Александра Цветного, стилизованную под XVII век. Мол, таким образом все происходящее кровно связано с нами, жителями века XXI.

13 июня 2023, 10:20
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сексапильная Кабо на чествовании Якубовича

В Москве состоялась премьера семейной комедии режиссера Александра Стриженова "Дедушка моей мечты". Среди знаменитостей Дни.Ру приметили Ольгу Кабо, Марата Башарова, Бориса Грачевского с молодой возлюбленной, Яну Чурикову, Надежду Бабкину, Екатерину Одинцову, Ларису Вербицкую и многих других
Главные герои фильма – Леонид Якубович, Екатерина Стриженова, Николай Добрынин – во главе с режиссером Александром Стриженовым лично презентовали публике свое совместное детище
В ленте с фееричным названием "Дедушка моей мечты" Леонид Якубович и Екатерина Стриженова сыграли блестяще, а ведущий "Поля чудес" еще и сценарий написал
Николая Добрынина на премьере поддерживала семья
Марат Башаров перед сеансом был сосредоточен и невесел
Обворожительная Ольга Кабо стала главным украшением премьеры
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