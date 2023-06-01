Волочкова выступила с благотворительным шоу "Балерина и кукла в зазеркалье цирка"

Анастасия Волочкова выступила с благотворительным шоу в Балашихе. Программа носит название "Балерина и кукла в зазеркалье цирка" в Балашихе.

По данным телеканала "360", концерт посетили более тысячи человек. На одну сцену со звездной балериной вышли Прохор Шаляпин, блогер Таня Тузова и стилист Рома Спектр. Кроме того, по инициативе Анастасии Волочковой участие в спектакле приняли воспитанницы хореографической студии "Терпсихора". Важно отметить, что в соответствии с концепцией мероприятия спектакль был бесплатным для всех зрителей.