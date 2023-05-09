Тайна Бритни Спирс: почему ее любовники боятся правды

В интернете появились необоснованные слухи.



Поводом для этого стало видео с танцующей Бритни, где в один из моментов её лицо меняется на другое. Конечно же, любители теории заговоров начали накручивать всё еще больше, убеждая себя, что на самом деле на экране не настоящая Спирс. Пользователи предположили, что певица уже мертва, а за нее себя выдает другая женщина. Пока это всего лишь домыслы фанатов поп-дивы.

Также стало известно, что выход мемуаров Спирс откладывается на неопределенное время. Похоже, что причина в том, что Бритни рассказала там слишком много о своих романах. Но кто же мог ожидать, что она так откровенно расскажет о своих любовных подвигах? Теперь все её бывшие парни боятся, что их имена окажутся в мемуарах и всему миру станет известно о их ночных похождениях с Бритни.

Конечно, имена мужчин не называются, но мы можем только догадываться. Может, это Джастин Тимберлейк, который, возможно, всё еще скучает по своей бывшей, или, Колин Фаррелл, который, по слухам, всегда готов к экспериментам. Но книга не выйдет в пока эти парни не договорятся с юристами Бритни и не решат, что можно публиковать, а что нет.