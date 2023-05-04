"Забрать вещи из замка": вернувшаяся в Россию Пугачева распрощалась с жильем

Стали известны ближайшие планы певицы

Уже больше года Алла Борисовна проживает за границей вместе с мужем-иноагентом и двойняшками Лизой и Гарри. Поклонники артистки уже и не надеялись, что та снова вернется в Россию, а ненавистники и вовсе не желали видеть звезду на родной земле. Как бы там ни было, 3 мая стало известно, что Примадонна внезапно прилетела в Москву.

Причины и цели своего приезда Алла Борисовна не раскрывает. Однако ближайшие планы певицы и без того стали достоянием общественности. Их раскрыл шоумен Стас Барецкий, называющий себя покупателем замка артистки в деревне Грязь.

В беседе с Пятым каналом музыкант заявил, что связывался с Примадонной. По его словам, звезда приехала забрать вещи из замка и решить некоторые вопросы. Насколько долгим будет визит, Пугачева не уточнила.

"Она приехала для того, чтобы вещи свои из замка забирать. Потому что у нас была договоренность. Она сказала, что она приедет. Она, соответственно, приехала. Ну, видимо, не только за этим приехала. Видимо, на похороны модельеров, своих друзей. Я с ней общался по телефону", – сообщил Стас Барецкий.

Если верить словам шоумена, можно сделать вывод, что Алла Борисовна окончательно распрощалась с жильем. А ведь ее семья прожила в доме около 10 лет! Впрочем, есть и хорошие новости. Стас Барецкий пообещал, что после майских праздников, когда прошлая хозяйка вывезет все вещи, он откроет двери замка для журналистов и местных жителей.

Стоит отметить, что словам шоумена верят далеко не все. К тому же, накануне бизнесмен Дмитрий Кудрявцев рассказал "Дни.ру", что из-за нюансов землепользования замок невозможно будет передать. Барецкий утверждает, что собирается превратить дом в крематорий.