Потеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой

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Среда 3 мая

20:20Потеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой 19:20"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной 18:20"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился 17:40"Поработила всю страну": прилетевшая в Москву Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей 17:00"Божие благословение!": Ольга Кормухина сообщила о рождении дочери 16:40"Наплевать на него!": Ковальчук поставила крест на распухшем донельзя Харламове 16:20"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша 16:00"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин 15:40Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти 15:20"Нами манипулируют": почему друзья и родные высасывают энергию 15:00"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд 14:40Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева 14:22Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 14:06"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой 13:40"Сделал все, что мог": объявлено о завершении карьеры Димы Билана 13:20"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса 13:00Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева 12:40Развод тяжело ранит: Чумаков отверг пузатую Ковальчук ради губастой фанатки 12:20"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину 12:00Замешаны чиновники? Черные риелторы придумали новую схему обмана 11:40"Я должна разорвать эту связь": Муцениеце разрыдалась из-за ребенка Прилучного и Брутян 11:20Адептам Чубайса жестко дали по рукам: готовится новый запрет 11:00"И этому дала": Мужик засунул головку между ног раскоряченной Волочковой под камерой 10:34К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 10:26Баснословная сумма: сколько Самойлова и Джиган вбухали в роскошное жилье 10:00"Замечательный прием": заглянувший к Пугачевой Панин вылизал язычком нежную дырочку 09:40Анастасию Заворотнюк окружила толпа: скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня" 09:20"Хочет еще детей": Напускавший в пробирку Петросян осчастливил молодую жену 09:00"Бездомный алкаш": Кравец пристыдила родных за издевательство над трупом бедолаги Зайцева 08:40"Состоит из лозунгов и подмены понятий": наваливший в штаны SHAMAN вышел в люди с душком 08:20Тело не хотят показывать: Объявившегося покупателя замка Пугачевой стерли с лица земли 08:00В Новой Москве растет доля жилья с отделкой 06:10Почему власти решили раздать деньги россиянам: объяснил эксперт 04:24"Мистика": Светлаков и Дружко вляпались в бесовщину и проклятия 02:13Две трети россиян верят в рост цен на жилье 01:07"Бил ребенка и подстраивал ДТП": властная мать из Твери вынудила сына уничтожить его жену 00:04"У меня герпес": мерзкий поцелуй Олешко с мужиком вызвал оторопь 22:00Ефремов о патриотизме в шоу-бизнесе: Важно не превращаться в крыс 21:20Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному ребенка 21:00"Раз – и ушел!": почему смерть тяжелобольного Юдашкина стала потрясением для страны 20:40"Звериный аппетит!": сияющую от счастья Собчак поздравляют с беременностью 20:20Правда о Юдашкине всплыла после его смерти: каким он был на самом деле? 20:00Счета заблокированы: у сбежавшей за границу Самойловой серьезные проблемы 19:40Торгующая пельменями Гузеева дала совет оставшемуся без штанов Диброву 19:20"Что-то случилось": Утяшева высказалась о разводе с Волей 19:00"Умирает элита": кто уйдет следующим после Юдашкина и Зайцева? 18:40"Сгорела на ***": в аккаунте Муцениеце сообщили о трагедии на съемочной площадке 18:20"26 миллионов рублей в день": Екатерина Андреева рассекретила сумасшедшие доходы 18:00Лохматую и с кровавым лицом Цымбалюк-Романовскую нашли под забором 17:40От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин
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Потеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой

Потеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой
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Лариса Гузеева получила заключение врача.

На днях российская телеведущая Лариса Гузеева сделала страшное признание. 64-летняя звезда призналась, что ей осталось недолго. "Я в растерянности", – писала Гузеева в соцсетях. Артистка рассуждала о том, что начала задумываться о быстротечности времени. Именно поэтому онане хотела бы тратить время на всякую бесполезную ерунду. Судя по всему, Гузеева осознает, что уже потеряла много времени, и большая часть жизни пройдена.

Поклонники приняли наперебой поддерживать ее. В комментариях одна поклонница рассказала, что ее родные люди погибли, поэтому ей пришлось жить только будущим. Кто-то написал, что его жизнь изменилась после страшного диагноза рак. Столкнувшаяся с этим словом Гузеева наверняка поняла, что у нее все не так плохо, а значит, не стоит ханлрить.

К тому же, на фото Гузеева выглядела как молодая девочка. Однако пластический хирург Максимильян Абозинперечислил все же разоблачил ее и назвал процедуры, которые могла себе делать Гузеева.

"Когда-то делала SMAS-лифтинг, возможно, эндоскопическую подтяжку и круговую подтяжку век", – вынес вердикт врач.

Напомним, сама Лариса Гузеева столкнулась со страшной болезнью осенью 2021 года. Тогда ее сразил новый и опасный коронавирус. Тогда она долго лежала в Коммунарке. Последствия ковида были ужасными и длительными. Она долго не могла восстановиться. К счастью, сейчас все страшное позади.

3 мая 2023, 20:20
Лариса Гузеева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
PopCornNews✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гузеева пришла на премьеру в коротком платье

Актриса Мария Гузеева.
Актриса Аглая Тарасова.
Композитор Игорь Крутой.
Актриса Таисия Вилкова.
Актриса Светлана Ходченкова.
Актриса Екатерина Вилкова.
Аркадий Укупник с семьей.
Актриса Татьяна Лютаева.
Актер Алексей Кравченко.
Актер Владимир Яглыч.
Актриса Нина Курпякова.
Режиссер Ренат Давлетьяров с женой, певицей Женей Малаховой.
Актриса и модель Ирина Антоненко.
Актриса Рената Пиотровски.
Актриса Алена Чехова.
Актер Дмитрий Власкин.
Актер Федор Бондарчук.
Режиссер картины Александр Войтинский.

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