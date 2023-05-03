Потеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой

Лариса Гузеева получила заключение врача.

На днях российская телеведущая Лариса Гузеева сделала страшное признание. 64-летняя звезда призналась, что ей осталось недолго. "Я в растерянности", – писала Гузеева в соцсетях. Артистка рассуждала о том, что начала задумываться о быстротечности времени. Именно поэтому онане хотела бы тратить время на всякую бесполезную ерунду. Судя по всему, Гузеева осознает, что уже потеряла много времени, и большая часть жизни пройдена.

Поклонники приняли наперебой поддерживать ее. В комментариях одна поклонница рассказала, что ее родные люди погибли, поэтому ей пришлось жить только будущим. Кто-то написал, что его жизнь изменилась после страшного диагноза рак. Столкнувшаяся с этим словом Гузеева наверняка поняла, что у нее все не так плохо, а значит, не стоит ханлрить.

К тому же, на фото Гузеева выглядела как молодая девочка. Однако пластический хирург Максимильян Абозинперечислил все же разоблачил ее и назвал процедуры, которые могла себе делать Гузеева.

"Когда-то делала SMAS-лифтинг, возможно, эндоскопическую подтяжку и круговую подтяжку век", – вынес вердикт врач.

Напомним, сама Лариса Гузеева столкнулась со страшной болезнью осенью 2021 года. Тогда ее сразил новый и опасный коронавирус. Тогда она долго лежала в Коммунарке. Последствия ковида были ужасными и длительными. Она долго не могла восстановиться. К счастью, сейчас все страшное позади.