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Суббота 27 мая

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Красотка из "Уральских пельменей" выпятила сочные ягодицы на улице

Красотка из "Уральских пельменей" выпятила сочные ягодицы на улице
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Звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова до сих пор не замужем, поэтому привлекает мужчин с чистой совестью.

39-летняя брюнетка живет в свое удовольствие, не стирать же мужчнины трусы, в самом деле, да и памперсы светской львице с большими амбициями ни к чему. Когда актриса покинула шоу "Уральские пельмени", то освободила время для разных проектов. Юлия Михалкова не только сверкает расхристанным декольте, но и ратует за поддержку экологии на различных акциях.

Реклама стала правой рукой знаменитости, ведь презентабельная внешность позволяет хорошо заработать на моделинге. Пикантные снимки с ноткой эротики раззадоривают мужскую половину поклонников Юлии Михалковой. Недаром же ее признали секс-символом бывшего состава шоу "Уральские пельмени".

Недавно звезда рассекретила свое времяпровождение в рамках проекта "Чистое будущее". На переполненной людьми улице Юлия Михалкова попала на видео в интригующей позе. В разгар спортивного мероприятия красотка из шоу "Уральские пельмени" присоединилась к участникам и выпятила сочные ягодицы для приседа.

Кадры артистка разместила в телеграм-канале, дополнив их отдельным постом. "Вы же ждете от меня спорта", — отметила знаменитость.

Напомним, после ухода Юлии Михалковой из шоу "Уральские пельмени" еще большую популярность приобрела ее коллега Илана Юрьева. Эта стройная заводная брюнетка стала главным украшением проекта, избавившись от конкурентки.

27 мая 2023, 16:04
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Юлии Михалковой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Высокая мода Юлии Михалковой

Один из самых ярких снимков на странице Михалковой в социальной сети, на котором она, по всей видимости, запечатлена в образе "Красной шапочки"
Михалкова не стесняется носить высокие носки с чем-то на подобии балеток
Судя по фотографиям в социальных сетях, Михалкова предпочитает носить одежду с весьма своеобразными узорами
А делает фотографии актриса практически везде: и на официальных мероприятиях, и в хлеву
Судя по этой фотографии, можно предположить, что нравятся Михалковой и откровенно архаичные направления в моде
8 марта актриса решила побаловать мужчин и выбрала откровенно вульгарный наряд
На этой фотографии образу Михалковой явно не достает аутентичной красно-черной фермерской рубашки
К слову о любви к странным узорам - Михалкова, которая претендует на должность депутата Госдумы, не стесняется надевать откровенно спорные наряды даже не официальные встречи

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