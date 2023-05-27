"Дразнит ее": что на самом деле между Бузовой и Тарасовым

Парапсихолог Алена Полынь рассказала что происходит в отношениях Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасовым.



Ольга Бузова до сих пор обижена на Тарасова, и эта обида является отличной мотивацией для нее. В психологии есть такой фактор, когда человек, доказывая кому-то, совершает серьезные поступки и добивается вершин в разных направлениях. Доказывать можно родителям, что встречается часто. Но есть ситуации, когда требуется доказать бывшим: "я лучшая, посмотри, кого потерял".

В жизни Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов появился, так скажем, не на самом пике ее карьеры, и в последующем ей потребовалось доказывать. "Посмотри, кого ты потерял, я Ольга Бузова, я знаменитость, я красива и успешна, кусай локти", – заявляет Бузова своим поведением Тарасову.

Но сразу хочу обратить внимание, что большое количество достижений сделаны людьми именно благодаря мотивации в виде доказательств кому-то. То есть такая мотивация, по-моему мнению, бывает очень даже полезна. Другой вопрос, что от обиды на Тарасова Бузова так и не избавилась, а такого рода обиды провоцируют серьезные болезни, а именно зоной опасности становится грудь и гинекология.

Так же эта обида мешает строить отношения. На самом деле, Ольга Бузова и не готова к отношениям, она упивается старой болью и живет карьерой. Места для отношений там нет. Девушка постоянно напряжена, ей приходится играть роль, которую когда-то она на себя взяла – глупой маленькой девочки. При этом Бузова успешная женщина, причем умеющая делать хороший бизнес-план и расчет, совсем не глупая и не слабая. Постоянная маска требует все больше усилий, чтобы ее носить. А вот расслабляться Ольга не умеет совсем. В таких случаях человек начинает зависеть от средств для расслабления – таблетки и алкоголь.

Ольга Бузова все еще обижена на Тарасова и боль очень сильна, Дмитрий Тарасов же понимает это и дразнит ее. Но чувств в паре уже нет.