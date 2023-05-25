"Тоже так делаю": методы воспитания Шепелева вызвали вопросы в Сети

Дмитрий Шепелев показывает много моментов из семейной жизни.



С приходом солнечных дней улицы и дворы ожили: тут и там родители гуляют со своими карапузами, а снимками и роликами делятся в Сети. Ровно также себя ведут и Дмитрий Шепелев со своей супругой Екатериной Тулуповой.

По признанию самого телеведущего, они с женой являют собой мягкий тип родителей, которые позволяют своим отпрыскам самостоятельно изучать окружающий мир, раздвигая его границы своими маленькими ручками.



"Всегда старался дать свободу познания своим юным исследователям", – с гордостью написал в блоге Дмитрий Шепелев под свежим видео.

На ролике двухлетний Тихон вначале прыгает по луже, а затем и вовсе плещется в ней. Ошалевший отец наблюдает за игрой младшего сына со смехом, изредка прикрывая рот рукой.

Однако методы воспитания Дмитрия Шепелева вызвали вопросы в Сети. Главным из них стал: "А мама не против?". На что телеведущий заявил, что именно мама и выступила в роли оператора, запечатлев все это запретное веселье.

Вдоволь насмеявшись, подписчики Дмитрия признались, что завидуют Тихону: хотели бы также веселиться, прыгая по луже и не думать ни о чем.

"Какой же кайф. Я в свои 38 тоже так делаю", – пошутила подписчица Дмитрия Шепелева.



Тем не менее, нашлись, наверняка, и те, кто был обеспокоен таким подходом отца. Под толщей воды мог находиться мусор или разбитые стеклянные бутылки, о которые юный сын Дмитрия Шепелева мог поранить свои руки. К счастью, в этот раз все обошлось.





