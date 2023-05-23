Умер муж Дианы Гурцкая Тесты Волочкова разделась в Кремле Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Вторник 23 мая

08:20"Копия мамочка": Шепелев показал подросшего сына 08:00Где искать доступные квартиры в ЦАО 06:05Уход за волосами летом: 3 простых шага для красоты и здоровья 04:17"Дождь не повредит": плюсы ненастной погоды озвучили эксперты 02:04Рак легких: при каких условиях возрастает риск болезни 00:01Ученые выявили новый для России вид клещей 21:21"Глаза Олега Павловича": Зудина вышла в свет с красавицей дочерью 20:02"Бог вам судья": Галкин* ответил на обвинения Васильевой 18:32"Сволочизм": грубое поведение Галкина* разочаровало Васильеву 17:00"Может довести вас до суда": Ксения Бородина готова бороться за свои честь и достоинство 16:40"Жизнь – жестокая штука": юный сын Дианы Гурцкая обратился к покойному отцу 16:20Васильева в новом интервью сравнила Собчак со змеей 16:20Как выбрать квартиру на вторичном рынке: нюансы и подробности 16:00"Никогда не думала, что она умная": Васильева назвала Пугачеву очень глупым человеком 16:00Собчак пошутила после скандала с Боней, снятой в туалете со звездой Голливуда 15:40"Умрет не своей смертью": Зеленскому предрекли страшный исход 15:20"Была попытка вербовки": Журналист вывел на чистую воду банду Гордона* 15:00Ставшая бабушкой Малышева рассказала о смерти ребенка 14:40Шукшина раскритиковала Мясникова за продажность 14:20Как улучшить шумоизоляцию в квартире 14:00Певица Билли Айлиш предлагает рецепт супа: вкусный и простой 13:40Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2023 года 13:20Высоцкая поддержала рассказавшую о заболевании мужа Меньшову 13:00Перенесшая полный наркоз Костенко объявила о последствиях 12:40Кристина Орбакайте выложила в Сеть редкие семейные фото 12:20Раздевшаяся в Кремле Волочкова заговорила о Пугачевой 12:00МВД объявило Панина в розыск по уголовной статье 11:40Смерть стоит за спиной: обнародовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая 11:20"Красавица какая": оставившего жену Прилучного застали с молодой кобылой 11:00“Лицо как у девственницы”: родившая Боня похвасталась внешностью 10:40Как не платить за капитальный ремонт? Ответ эксперта 10:20Пугачеву заподозрили в причастности к ажиотажу среди иноагентов 10:00"Диагноз поставили сразу": экстренная госпитализация Дубцовой привела к печальным последствиям 09:40Выселяем мух и мошек из квартиры: лучший метод 09:20"Кипит в одном месте": продюсер высказался о передаче Вайкуле денег украинским нацистам 09:00Врачи сообщили подробности о состоянии Захара Прилепина 08:40"Я всегда ее боялась": жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной 08:20Пил транквилизаторы горстями: названа причина остановки сердца у мужа Гурцкая 08:00Схватки начались в поезде: Толкунова и другие звезды с дорожной историей рождения 06:31Исследование: россияне стали чаще заботиться о ментальном здоровье и ходить к психологу 04:17Перезарядка: 5 нон-фикшн книг, которые вернут вкус к жизни 02:17Большая редкость: ученые сняли на видео защитный шар кальмара на дне океана 00:22Кредитная игла-2023: как россияне попадают в безвыходное положение 22:135 увлекательных исторических романов последних лет 20:38Огромный паук поймал рыбу и съел ее на глазах у эколога – видео 19:09Григорьев-Аполлонов с отекшим лицом встревожил поклонников своим видом 18:04Владимир Пресняков вышел из себя на шоу "Голос" из-за шума зрителей 17:00Билан решил оставить музыку и стать фермером 16:45Маша Распутина перестала пускать мужа в спальню 16:11Горы меняют цвет: оказавшаяся в древнем городе Андреева поделилась самыми сильными впечатлениями
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Копия мамочка": Шепелев показал подросшего сына

"Копия мамочка": Шепелев показал подросшего сына
120

Бывший партнер Жанны Фриске Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками снимками своего сына.

Дмитрий Шепелев в своем личном блоге демонстрирует настоящую идиллию. Вот он занят работой, вот – играет с собакой. Не забывает он и показывать время от времени свою семью.

Напомним, что после смерти Жанны Фриске в 2015-м году, Дмитрий Шепелев два года оставался в одиночестве, воспитывая их с певицей сына Платона. С 2017 г. в прессе начали появляться снимки телеведущего с новой возлюбленной, которой стала дизайнер Екатерина Тулупова.

Сыграв свадьбу, пара вскоре объявила о грядущем пополнении. В марте 2021 года у Дмитрия Шепелева родился второй сын, которого они с супругой назвали Тихоном.

И вот, выбравшись в эти солнечные выходные на природу, Шепелев с семьей наснимал красивых фотографий, которыми не смог не поделиться в личном блоге. На паре снимков он показал подросшего сына Тихона. Мальчик, которому недавно исполнилось два года, немного окреп, но отличается такими же пухлыми щечками и платиновыми волосами, доставшимися ему от мамы.

Сходство малыша с Екатериной Тулуповой не смогло пройти мимо подписчиков Дмитрия Шепелева.

"Копия мамочка", "Очень похож с Платоном младшим", "Как дети похожи друг на друга", – написали растроганные подписчики под публикацией Дмитрия Шепелева.


23 мая 2023, 08:20
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм

Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов

По теме

Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца
Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Влюбленный в Валерию Гай Германику старик потребовал взаимности с пистолетом в руках

Влюбленный в Валерию Гай Германику старик потребовал взаимности с пистолетом в руках
Валерия Гай Германика стала режиссером клипа певицы То-Ма на песню "Мой космос", который поклонники увидят уже 23 мая. В пятиминутном видео уместилась большая человеческая драма. Тут все, как любит Гай Германика, знакомая по фильмам "Все умрут, а останусь" и "Школа". Правда, из-за жестокости сюжета по центральным каналам это видео вряд ли покажут. Корреспонденту "Дни.

"Глаза Олега Павловича": Зудина вышла в свет с красавицей дочерью

"Глаза Олега Павловича": Зудина вышла в свет с красавицей дочерью
Вдова Олега Табакова Марина Зудина появилась на мероприятии в компании 17-летней дочери. Фестиваль искусств "Черешневый лес" проходит в столице России уже в 23-й раз и традиционно собирает вокруг себя все сливки общества.

"Бог вам судья": Галкин* ответил на обвинения Васильевой

"Бог вам судья": Галкин* ответил на обвинения Васильевой
Подробности интервью Татьяны Васильевой дошли до Максима Галкина. Шокированный юморист решил "расставить все точки над і". Интервью с Татьяной Васильевой, которая дала интервью Вячеславу Манучарову, наделало много шума.

"Сволочизм": грубое поведение Галкина* разочаровало Васильеву

"Сволочизм": грубое поведение Галкина* разочаровало Васильеву
Актриса Татьяна Васильева поделилась своим мнением о Максиме Галкине*. Татьяна Васильева, которая, напомним, стала гостьей последнего выпуска "Эмпатии Манучи", высказалась не только о политике и личности Ксении Собчак.

"Может довести вас до суда": Ксения Бородина готова бороться за свои честь и достоинство

"Может довести вас до суда": Ксения Бородина готова бороться за свои честь и достоинство
Ксения Бородина выступила против мошенницы, распространяющей ложные сведения о способах похудения знаменитости. Ксения Бородина – звезда, которая всегда находится в центре внимания.

Выбор читателей

21/05ВскПлакала и кричала: Диане Гурцкая сообщили о скоропостижной смерти мужа 22/05ПндСмерть стоит за спиной: обнародовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая 21/05ВскСердечный приступ: муж Дианы Гурцкая умер после просмотра сообщений в WhatsApp 22/05ПндПил транквилизаторы горстями: названа причина остановки сердца у мужа Гурцкая 22/05Пнд"Я всегда ее боялась": жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной 22/05Пнд"Диагноз поставили сразу": экстренная госпитализация Дубцовой привела к печальным последствиям