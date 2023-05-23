"Копия мамочка": Шепелев показал подросшего сына

Бывший партнер Жанны Фриске Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками снимками своего сына.



Дмитрий Шепелев в своем личном блоге демонстрирует настоящую идиллию. Вот он занят работой, вот – играет с собакой. Не забывает он и показывать время от времени свою семью.

Напомним, что после смерти Жанны Фриске в 2015-м году, Дмитрий Шепелев два года оставался в одиночестве, воспитывая их с певицей сына Платона. С 2017 г. в прессе начали появляться снимки телеведущего с новой возлюбленной, которой стала дизайнер Екатерина Тулупова.

Сыграв свадьбу, пара вскоре объявила о грядущем пополнении. В марте 2021 года у Дмитрия Шепелева родился второй сын, которого они с супругой назвали Тихоном.

И вот, выбравшись в эти солнечные выходные на природу, Шепелев с семьей наснимал красивых фотографий, которыми не смог не поделиться в личном блоге. На паре снимков он показал подросшего сына Тихона. Мальчик, которому недавно исполнилось два года, немного окреп, но отличается такими же пухлыми щечками и платиновыми волосами, доставшимися ему от мамы.

Сходство малыша с Екатериной Тулуповой не смогло пройти мимо подписчиков Дмитрия Шепелева.

"Копия мамочка", "Очень похож с Платоном младшим", "Как дети похожи друг на друга", – написали растроганные подписчики под публикацией Дмитрия Шепелева.



