Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца

Шоумен в 40 лет выглядит гораздо старше

Дмитрия Шепелева сегодня редко увидишь в телевизоре. Но поклонники телеведущего дважды в день могут наблюдать его в самом центре столицы в районе переулков, известных своими поварскими названиями – Ножовый, Хлебный, Скатерный, Столовый.

А дважды Шепелев появляется здесь, потому что утром и вечером выгуливает двух собак – шпитцев Пу и Лу. По одной из версий они названы были так по первым буквам фамилий глав России и Беларуси – каждую из стран Дмитрий может считать Родиной. Питомцев телеведущий покупал с разницей в несколько недель еще вместе со своей гражданской супругой Жанной Фриске. Певицы нет без малого 8 лет, а собаки остались как память о ней.

Но если миниатюрные животные умиляют, то самого Шепелева можно было бы описать фразой "Без слез не взглянешь". Он как-то резко обрюзг, подурнел и утратил привычный лоск. Седеющая борода и выглядящая немытой голова добавляют ощущения неухоженности и потерянности. Ему только 40 лет, но кажется, что популярный ведущий намного старше. Наверное, новая подруга сердца – дизайнер Екатерина Тулупова – не очень заботится о внешнем виде милого, раз позволяет ему появляться на улице в вызывающем вопросы виде...