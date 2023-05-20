Колдун на "Мерседесе" пострадал в ДТП в центре Москвы: первые кадры с места аварии

По данным ГИБДД, в прошлом году в Москве было зарегистрировано 7683 ДТП, в которых погибли 300 человек, 8779 пострадали. Самыми частыми видами аварий за этот период стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Дмитрий Колдун пополнил печальную статистку.

Дмитрий Колдун за рулем с 2006 года. Сейчас он ездит на "Мерседесе", на котором, кстати, приехал из Минска в Москву без происшествий. Но в Белокаменной его ждал неприятный сюрприз.

"На светофоре дама из внедорожника дала задний ход и со всей силы въехала мне в бампер, – рассказал "Дни.ру" Колдун после аварии. – Удар был сильный, но, к счастью, я был пристегнут и зубы мне не выбило".

Изначально виновница все отрицала. Мол, это она стояла на месте, а "Мерседес" певца врезался в нее. Эту же легенду она стала плести и сотрудникам ЦОДД, которые были на месте происществия уже через 10 минут.

Но записи камер видеонаблюдения все расставили на свои места. И дама с гонором была вынуждена признать свою оплошность, едва не стоившую жизни Колдуну. "Ой, кажется, я перепутала джойстик в машине", – лепетала она в свое оправдание. Хотя за 4 часа не разу не подошла к пострадавшему. Зато люди из образовавшейся пробки подходили и фотографировались с выжившим Колдуном, брали у него автографы.

"Эта история с машиной сейчас совсем не вовремя, – смахивает скупую мужскую слезу Дима. – 11 июня у меня концерт в столичном баре "Люстра", и много езжу на репетиции. Сейчас, чувствую, придется пересесть на такси, пока "Мерседес" будет в ремонте".