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Воскресенье 14 мая

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Странному поведению Лаймы Вайкуле нашли объяснение

Странному поведению Лаймы Вайкуле нашли объяснение
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Что случилось с Лаймой Вайкуле?

Латвийская певица, которая довольно долго жила где-то в тени, не давая откровенные интервью, в последнее время разошлась. Артистка говорит без умолку, посещает то одно, то другое YouTube-шоу и шокирует публику своими довольно странными высказываниями. Поклонники на просторах Интернета шутят, что Лйаму Вайкуле понесло.

Сначала артистка заявила, что вместе с подружкой Аллой Пугачевой содержала весь Советский Союз. Потом она добралась до Максима Галкина*, пророча ему кресло президента России. А потом певица, видимо, передумала и сказала, что сама бы справилась со столь важной для страны должностью. "Нам надо в президентки идти", – предложила Татьяне Лазаревой** звезда.

Странному поведению Лаймы Вайкуле нашел объяснение бизнесмен Игорь Ефремов. В разговоре с "Дни.ру" он предположил, что, видимо, артистка затосковала по былой популярности. Раньше, по его словам, она была завсегдатаем российских телеканалов, где ее когда-то потчевали. Однако сейчас это в прошлом. Вот, говорит бизнесмен, она и ходит по YouTube-каналам.

Игорь Ефремов. Фото: личный архив Игоря Ефремова

Игорь Ефремов также рассказал, какое объяснение выходкам звезды нашли пользователи Интернета.

"Весеннее обострение! Ну, вы сами оцените ее последние заявления. Артистка говорит, что Максим Галкин* будет президентом, а может, и Алла будет. Решила, что это было бы чудесно. Вы бы за Галкина* или Лайму голосовали? Эх, Лайма, не смеши народ!", – высказался о Вайкуле предприниматель.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

** – признана иноагентом по решению Минюста РФ.

14 мая 2023, 22:17
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

Фоторепортаж

Ходченкова, Самбурская, Вайкуле: российские артистки, решившие не рожать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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