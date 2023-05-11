Блогер Vikki стала конкурентом певицы Доры

Певица Vikki исполнила новый хит.

Молодая блогерша Виктория Юрина раньше позиционировала себя как бьюти-блогер, но неожиданно и довольно успешно запела. В Сети опубликован отрывок песни в ее исполнении "Такая любовь", который за короткое время собрал сотни просмотров. Блогер выступает под псевдонимом Vikki.

Многие подписчики сравнивают Vikki с новой Дорой. По мнению фанатов, их стиль очень похож. Сама Виктория Юрина в беседе с "Дни.ру" призналась, что такое сравнение ей даже нравится.

"Стиль, возможно, похож, но у нас разная история и направления. Но мне льстит такое сравнение в целом, даже если есть в нашем творчестве сходства, о ней я давно не слышала. Может мне удастся завоевать симпатию аудитории даже ее! Сейчас время новоиспеченных аристов", – призналась певица.



Напомним, Дора (Дарья Шиханова – настоящее имя) – певица из России, получившая известность после выхода клипа "Дорадура". Создательница собственного стиля музыки cute-rock, целевая аудитория которого — подростки, особенно юные девушки, переживающие проблемы в личной жизни.

В 2019 году певица выпустила хит "Я не коммерция", а ее псевдоним окончательно закрепился за Дора. Неожиданно для певицы интерес к ее творчеству стал расти, а число подписчиков увеличилось на несколько тысяч. Сама Дора ничуть не удивилась своей популярности. В стремлении к успеху она брала пример с исполнительниц Гречки и Монеточки.