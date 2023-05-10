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Среда 10 мая

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Алина Кабаева выступила с важным обращением к нации

Алина Кабаева выступила с важным обращением к нации
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Кабаева еле сдерживала слезы.

Жизнь спортсменки Алины Кабаевой словно тайна за семью печатями редко становится достоянием общественности, а каждое ее появление на людях вмиг превращается в сенсацию. Это и неудивительно, ведь вокруг личной жизни Алины Кабаевой давно ходит много противоречивых слухов.

Кабаева давно стала не только спортсменкой для России, но и воплощением справедливости, интеллигентности и женственности. Юные подопечные Кабаевой мечтают быть похожей на нее и всеми силами пытаются подражать ее манере держаться на публике. Помимо спорта Кабаева занимается общественной работой, а к ее заявлениям прислушиваются, ищут в них особый тайный смысл.

В день 78-й годовщины Великой Победы Алина Кабаева выступила с важным обращением ко всей российской нации. Спортсменка заявила, что День Победы для России священный день. В своем аккаунте Алина Кабаева рассказала о дедушке, который помогал блокадникам в Ленинграде всеми силами. По так называемой Дороге жизни дед Кабаевой возил продукты в блокадный город.

"Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, пришла в каждый дом и теперь отзывается в сердце каждого жителя нашей страны", – написала Алина Кабаева в своей соцсети.

Судя по всему, этот рассказ трогает Кабаеву до глубины души. Поклонники уверены, что говоря о такой истории своей семьи, спортсменка едва сдерживает слезы.

10 мая 2023, 14:20
Алина Кабаева. Фото: Olga Kravets/ Russian Look/ Globallookpress.com
Blitz+✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялась Алина Кабаева

Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте (Узбекистан), в семье футболиста
Алина занималась художественной гимнастикой, начиная с трех с половиной лет
С 1995 года она стала тренироваться у знаменитой Ирины Винер
В 1996 году гимнастка стала членом сборной России
Первый свой чемпионат Европы она выиграла в возрасте 15 лет, а в 16 лет стала чемпионкой мира
Алина с мамой
Спортивную карьеру Алина закончила в 2007 году
Алина пробовала свои силы на телевидении
С 2007 года она являлась депутатом Госдумы. Алина Кабаева и Иосиф Кобзон на пленарном заседании
В феврале 2014 года в составе группы из шести наиболее титулованных российских спортсменов Алина Кабаева приняла участие в церемонии зажжения олимпийского факела, передав огонь зимней Олимпиады в Сочи Ирине Родниной и Владиславу Третьяку, которые и зажгли этот основной символ состязаний

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