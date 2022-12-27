Прячущую округлившийся животик Алину Кабаеву сдали с потрохами: Еще один на подходе

Все, что о ней известно, основано на слухах или комментариях "надежных источников". Собственно, они и рассказали, мол, Алина Кабаева стала мамой в 2008, 2014-2015 и 2019, а отец – известный человек, имя которого неизвестно.
На публике звезда отечественного спорта появляется редко. Но в начале декабря она дала о себе знать, посетив открытие Академии гимнастики в Сочи. Неудивительно, что публика стала активно обсуждать ее резкие изменения во внешности: спортсменка сильно похудела.
По слухам, сбрасывала лишние килограммы и прятала округлившийся животик Алина Кабаева с помощью дробной диеты, питаясь маленькими порциями шесть раз в день Данный метод похудения привлек внимание диетолога Ольги Переваловой, которая усомнилась в его эффективности.
Во-первых, говорит эксперт, при дробном питании лучше принимать пищу четыре раза в день. В противном случае, лишние килограммы никуда не уйдут. Но если результат все же достигнут, то его еще нужно умудриться сохранить. В случае с гимнасткой, по словам диетолога, у нее была мотивация – появиться на телевидении и поразить прекрасной внешностью. А без должной цели еще один животик на подходе.
"Когда мотивация закончится, человек с неблагоприятной генетикой "расползется" так же быстро, как и похудел", – сдала с потрохами Алину Кабаеву и результаты ее похудения эксперт.