Надевшая траурное платье Кабаева не смогла сдержать улыбку: Я даже не ожидала такого

Алина Кабаева вышла к публике с важным объявлением.



Громким и впечатляющим праздником спорта и красоты закончился 12-й фестиваль художественной гимнастики "Алина". Программа была организована благотворительным фондом Алины Кабаевой на базе Академии художественной гимнастики "Небесная грация", которую совсем недавно построили в Сочи.

В мероприятии участвовало невероятное количество спортсменов из России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, а также Кубы. Кроме того, российские актеры вложили душу в запись стихов для номера о русской поэзии, а микрофоны в руки взяли Пелагея, Дмитрий Колдун, Олег Газманов и многие другие.

На сцену, разумеется, вышла и сама виновница вечера. Надевшая черное, будто бы траурное платье, Алина Кабаева не смогла сдержать улыбку. Обратившись к присутствующим, она сказала немало теплых слов: подчеркнула то, что фестиваль стал данью уважения к культуре и природе России, а также к творчеству ее талантливых уроженцев.

"Я была очень счастлива. В этом году я даже не ожидала такого, что я сюда попаду и что все (Будет происходить. – Прим. ред.) в таком красивом зале", – поделилась с журналистами одна из юных участниц фестиваля Алины Кабаевой.