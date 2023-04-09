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Надевшая траурное платье Кабаева не смогла сдержать улыбку: Я даже не ожидала такого

Надевшая траурное платье Кабаева не смогла сдержать улыбку: Я даже не ожидала такого
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Алина Кабаева вышла к публике с важным объявлением.

Громким и впечатляющим праздником спорта и красоты закончился 12-й фестиваль художественной гимнастики "Алина". Программа была организована благотворительным фондом Алины Кабаевой на базе Академии художественной гимнастики "Небесная грация", которую совсем недавно построили в Сочи.

В мероприятии участвовало невероятное количество спортсменов из России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, а также Кубы. Кроме того, российские актеры вложили душу в запись стихов для номера о русской поэзии, а микрофоны в руки взяли Пелагея, Дмитрий Колдун, Олег Газманов и многие другие.

На сцену, разумеется, вышла и сама виновница вечера. Надевшая черное, будто бы траурное платье, Алина Кабаева не смогла сдержать улыбку. Обратившись к присутствующим, она сказала немало теплых слов: подчеркнула то, что фестиваль стал данью уважения к культуре и природе России, а также к творчеству ее талантливых уроженцев.

Фото: РЕН ТВ

"Я была очень счастлива. В этом году я даже не ожидала такого, что я сюда попаду и что все (Будет происходить. – Прим. ред.) в таком красивом зале", – поделилась с журналистами одна из юных участниц фестиваля Алины Кабаевой.

9 апреля 2023, 14:58
Алина Кабаева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Известия✓ Надежный источник

Фоторепортаж

С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса

Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

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