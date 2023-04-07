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Пятница 7 апреля

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"Никаких переездов в Германию": прикованного к койке Костомарова оставили в реанимации

"Никаких переездов в Германию": прикованного к койке Костомарова оставили в реанимации
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Костомаров слишком слаб, чтобы говорить о переводе.

Российский фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и выразил желание поскорее выписаться. Не удивительно, что прикованный к койке спортсмен, который привык вести активный образ жизни, чувствует себя как лев в клетке. В коммунарке он находится с 10 января. Однако врачи не торопятся не только с выпиской, но и даже с переводом в обычную палату. Медики решили, что Костомаров останется в реанимации до лета.

Безусловно, в последнее время в состоянии Романа Костомарова отмечается положительная динамика, однако он все-таки еще слишком слаб, чтобы говорить о переводе.

Кроме того, родные Костомарова опровергли недавние слухи о том, что фигуриста якобы готовят к транспортировке в Германию для протезирования. По словам супруги Романа Костомарова, семья не обсуждает "никаких переездов в Германию". 46-летний Роман Костомаров находится в полном сознании, а его состояние улучшается день ото дня. Врачи готовят его к операции по протезированию и реабилитации.

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с двусторонней пневмонией. Его сразу подключили к аппарату ИВЛ, а затем и ЭКМО. Спортсмен перенес два инсульта, сепсис, несколько ампутаций. Врачам долго не удавалось остановить распространение гангрены, но организм фигуриста в итоге справился.

7 апреля 2023, 18:40
Роман Костомаров. Фото: Nadezhda Lebedeva/ Russian Look/ Globallookpress.com
Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пельш и Костомаров стали моделями

Большое число звезд собрал Илья Шиян на своем показе в рамках Недели моды в Москве. Знаменитый дизайнер уговорил выйти на подиум в качестве моделей популярного телеведущего Валдиса Пельша и легендарного фигуриста Романа Костомарова
Также в дефиле приняли участие резидент Comedy Club Вадим Галыгин и шведский певец Bosson, прославившися на весь мир хитом One in a Million
Галыгин и Шиян провели перед показом мастер-класс Валдису, который впервые в своей жизни вышел на подиум
Bosson пришел в восхищение от новой коллекции знаменитого отечественного дизайнера
Дефиле было праздничным, юбилейным, посвященным 15-летию творческой деятельности Ильи Шияна
Певец Виктор Салтыков оценил по достоинству дефиле и сам был бы рад пройтись по подиуму
Маэстро и его звездные модели
Выбор дизайнера пал на Валдиса Пельша и Вадима Галыгина, потому что они требовательны к себе и привыкли побеждать
Среди гостей на вечере была замечена завсегдатай модных показов и светских мероприятий - актриса Елена Захарова
Актер Вячеслав Манучаров тоже является поклонником творчества модельера

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