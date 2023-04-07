"Никаких переездов в Германию": прикованного к койке Костомарова оставили в реанимации

Костомаров слишком слаб, чтобы говорить о переводе.

Российский фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и выразил желание поскорее выписаться. Не удивительно, что прикованный к койке спортсмен, который привык вести активный образ жизни, чувствует себя как лев в клетке. В коммунарке он находится с 10 января. Однако врачи не торопятся не только с выпиской, но и даже с переводом в обычную палату. Медики решили, что Костомаров останется в реанимации до лета.

Безусловно, в последнее время в состоянии Романа Костомарова отмечается положительная динамика, однако он все-таки еще слишком слаб, чтобы говорить о переводе.

Кроме того, родные Костомарова опровергли недавние слухи о том, что фигуриста якобы готовят к транспортировке в Германию для протезирования. По словам супруги Романа Костомарова, семья не обсуждает "никаких переездов в Германию". 46-летний Роман Костомаров находится в полном сознании, а его состояние улучшается день ото дня. Врачи готовят его к операции по протезированию и реабилитации.

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с двусторонней пневмонией. Его сразу подключили к аппарату ИВЛ, а затем и ЭКМО. Спортсмен перенес два инсульта, сепсис, несколько ампутаций. Врачам долго не удавалось остановить распространение гангрены, но организм фигуриста в итоге справился.