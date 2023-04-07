Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели

Лента новостей

Пятница 7 апреля

18:20Кубок Кремля: Танцы объединяют людей по всему миру! 18:00"Инсульт": появились новые подробности о состоянии экстренно госпитализированного Пригожина 17:40"Расчесал опухоль, гной вытек": сын повторил карму умершего от рака Золотухина 17:20"Человек с асфальта ест": обсосавшую губы Киркорова Лорак пробило до тошноты 17:0020 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену 16:40Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать 16:20Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет 16:00Каждый третий россиянин уверен, что справится с работой лучше начальника 15:40"У Шепелева беда": рожденный 10 лет назад сын Фриске показался недоразвитым 15:20"Болезненный период": скелеты в шкафу Кейт Миддлтон стали достоянием общественности 15:00"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова 14:40"У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст": Толстоганова о жизни наследников 14:20"Какаем по-царски": развалившаяся на унитазе Малышева показала опорожнение на камеру 14:00Россия зажигает свечи: резко сдавший Дмитрий Маликов ушел на 54 году жизни 13:40Ходит налево: Плюнувшего в Акиньшину после секса Козловского поймали на горячем 13:20Трупов как в морге: пирующий на костях "артистов" Приморский океанариум угробил дельфиненка 13:00"Становится опасным": Врач предрек печальный финал Билану после диагноза ВИЧ 12:40"А где Варум?": не сумевший сохранить семью Агутин объяснил причину расставания 12:20"Не позволяет вообще ничего": Всплыла позорная тайна помолодевшей на 30 лет Пугачевой 12:00"Какой макияж!": бросивший семью Галкин* переделал себя в женщину 11:40Благовещение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 7 апреля 11:20"Я здесь": Заворотнюк вышла на связь из клиники с новым диагнозом 11:00Бесплатно: что можно поменять в квартире за счет управляющей компании 10:40"Люблю": Джигурда жадно впился губами в Волочкову за спиной у жены 10:20Бомжующий на чужбине Панин лишился самого дорогого: Не востребован 10:00"Новый виток": решившая развестись Навка теряет целое состояние 09:40"Совсем стало плохо": Парализованному Иосифу Пригожину экстренно вызвали скорую 09:20На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова 09:00Разведенка Бузова выставила напоказ свою раскрывшуюся розочку 08:40"Запчасти стали дефицитными": владельцев авто настиг массовый кризис 08:20"Нет ничего хуже": повар назвал ошибки при варке макарон 08:00Почему женщина не хочет секса: 9 частых причин 06:19Социальная фантастика: 5 романов, которые скрасят ваши выходные 04:30Енота-обжору поймали на воровстве – видео 02:18Как сэкономить до 25% на покупке жилья 00:01"Холодный прием": слетевший с катушек принц Гарри публично унизил короля Британии 23:09Королева красоты: Лепс впервые представил тщательно скрываемую дочь 22:00"Я чувствовала, что ему недолго осталось": знакомая рассказала о последних словах Градского перед смертью 21:40Наступил на те же грабли: Венсан Кассель расстался с молодой женой после пяти лет брака 21:00"Болезненно толстые и распущенные": Забитая Бондарчук решила лечь под нож хирурга 20:00"Они что, не моются?!": угнавший машину Бондарчук притащил домой девочек 19:20"Я хотела закончить": Алина Кабаева призналась в противоречиях с любимым человеком 19:20Разбитое сердце: Заявившая о разводе с Топаловым Тодоренко назвала причину 19:00"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке 18:40"Это мой будущий муж": прилипшая к Лепсу Барановская не скрыла счастья 18:20"Мы дойдем до Варшавы и Берлина": попавший под санкции Пашутин о неизбежности победы России 18:00"Мой": заявившаяся в фате с Джигурдой Волочкова засветила кольцо 17:40"Проблема с агрессией": подвергшуюся насилию звезду "Дома-2" спасает врач 17:20"Рожать": 63-летний Дибров вывез молодую жену в Дубай на сохранение 17:00Рынок Москвы пополнили 15 новостроек
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Инсульт": появились новые подробности о состоянии экстренно госпитализированного Пригожина

"Инсульт": появились новые подробности о состоянии экстренно госпитализированного Пригожина
871

Пригожин рискует получить обширное поражение мозга.

6 апреля Россию потрясла страшная новость о том, что музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо прямо на съемках. У звезды онемела половина лица и поднялось давление. Скорая увезла Пригожина прямо с работы. Медики констатировали, что у продюсера случилась транзиторная ишемическая атака. Это состояние также называют микроинсультом. Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин уверен, что такой диагноз очень опасен и требует качественного лечения.

Ишемическая атака отличается от инсульта меньшим объемом поражения нервной ткани, а ее симптомы исчезают через несколько часов. При этом игнорировать такое состояние нельзя, ведь оно может привести к серьезным осложнениям. Одной из причин ишемической атаки является тромбоз. Именно поэтому ишемическая атака так опасна – вслед за ней может произойти обширный инсульт.

"Транзиторная ишемическая атака – это такой маленький инсульт", – отметил медик в беседе с Пятым каналом.

Риск обширного инсульта резко повышается после ишемической атаки особенно в первый месяц после случившегося, поэтому Иосифу Пригожину придется провести качественную реабилитацию.

7 апреля 2023, 18:00
Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Валерия приучает сына к светской жизни

Валерия и Иосиф Пригожин активно приучают к светской жизни своего старшего сына Артемия Шульгина.
Судя по лицу отпрыска певицы, проводить досуг на звездных премьерах ему не очень по вкусу.
Актриса Настасья Самбурская, похоже, радуется своим выходам в свет еще меньше, чем сын Валерии.
Виктор Дробыш, недавно отметивший 50-летний юбилей, пришел в кино с женой.
Главный редактор журнала Glamour Маша Федорова сочетает теплую верхнюю одежду с босоножками.
Возможно, после общения со стилистом Владом Лисовцом она изменит свои привычки.
Хотя светских сплетников тоже немало позабавили брюки Лисовца.
С началом холодов светская львица Екатерина Одинцова предпочла утеплиться.
Виджей Марика выбрала черный строгий наряд.

По теме

Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

"Расчесал опухоль, гной вытек": сын повторил карму умершего от рака Золотухина

"Расчесал опухоль, гной вытек": сын повторил карму умершего от рака Золотухина
Сын стал точной копией Золотухина. Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валерий Золотухин умер в 2013 году от опухолои головного мозга.

"Человек с асфальта ест": обсосавшую губы Киркорова Лорак пробило до тошноты

"Человек с асфальта ест": обсосавшую губы Киркорова Лорак пробило до тошноты
Пойманную на интиме Ани Лорак вывели на чистую воду. Последние месяцы певица Ани Лорак путешествует из скандала в скандал.

20 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену

20 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену
Делом Валерия Меладзе займется прокуратура. С началам спецоперации на Украине некоторые отечественные звезды напрочь забыли, что долгие годы имели возможность зарабатывать приличные гонорары за счет простых россиян.

Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать

Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать
SHAMAN заботится о своем комфорте даже в интимные моменты. Ярослав Дронов – тот самый блондин с фирменными дредами – очень долго шел к музыкальному Олимпу.

"У Шепелева беда": рожденный 10 лет назад сын Фриске показался недоразвитым

"У Шепелева беда": рожденный 10 лет назад сын Фриске показался недоразвитым
Сегодня отмечает юбилей сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. 7 апреля сын Жанны Фриске отмечает большой праздник — день рождения.

Выбор читателей

06/04Чтв"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой 06/04ЧтвДовел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева 06/04Чтв"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой 06/04Чтв"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке 06/04Чтв"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым 06/04Чтв"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру