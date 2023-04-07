"Расчесал опухоль, гной вытек": сын повторил карму умершего от рака Золотухина

Сын стал точной копией Золотухина.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валерий Золотухин умер в 2013 году от опухолои головного мозга. Его судьба с раннего возраста уготовила ему много испытаний и бед. В детстве Золотухин лежал с ошибочным диагнозом "костный туберкулез": упал в детском саду со второго этажа, ушиб колено и не мог ходить. Три года, с 7 до 10 лет, Золотухин пролежал, не вставая, на больничной койке.

"Меня заковали в гипс. Под гипсом карандашами и палочками я расчесал опухоль, так как внутри завелись вши. Гной вытек. И это меня спасло, врачам пришлось снять гипс. Так бы остался калекой на всю жизнь. Мне вытянули ногу на шесть сантиметров, и я ходил на костылях до девятого класса", – вспоминал Золотухин в одном из интервью.

У Золотухина родилось трое детей от разных женщин. Один из сыновей Сережа умер в 27 лет. Внебрачному сыну Ивану сейчас 18 лет. Юноша стал точной копией своего покойного отца, причем не только внешне, но и по характеру.



Сын бывшего худрука Театра на Таганке тоже выбрал актерскую карьеру и сейчас учится на актерском в Московской театральной школе имени О. Табакова. Иван хорошо танцует, играет на электрогитаре, активно проявляет всесторонние таланты. Сын Золотухина подает большие надежды в актерском мастерстве.

Астролог и нумеролог Екатерина Морозова уверена, что у детей талантливых родителей наследственность может проявляться не только физической схожестью, но и интеллектуальной и творческой. Особенно сильно переплетены судьбы сына и отца.

С кармической точки зрения сын Валерия Золотухина пришел в его род неспроста. Иван несет миссию приумножения статуса своего звездного родителя. Вполне вероятно, что получит высокое звание и достигнет больших успехов в театре и кино, считает нумеролог. В определенном смысле Иван отрабатывает карму Валерия Золотухина, то есть в каком-то смысле повторяет его судьбу.