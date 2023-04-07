Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами

Лента новостей

Пятница 7 апреля

18:40"Никаких переездов в Германию": прикованного к койке Костомарова оставили в реанимации 18:20Кубок Кремля: Танцы объединяют людей по всему миру! 18:00"Инсульт": появились новые подробности о состоянии экстренно госпитализированного Пригожина 17:40"Расчесал опухоль, гной вытек": сын повторил карму умершего от рака Золотухина 17:20"Человек с асфальта ест": обсосавшую губы Киркорова Лорак пробило до тошноты 17:0020 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену 16:40Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать 16:20Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет 16:00Каждый третий россиянин уверен, что справится с работой лучше начальника 15:40"У Шепелева беда": рожденный 10 лет назад сын Фриске показался недоразвитым 15:20"Болезненный период": скелеты в шкафу Кейт Миддлтон стали достоянием общественности 15:00"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова 14:40"У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст": Толстоганова о жизни наследников 14:20"Какаем по-царски": развалившаяся на унитазе Малышева показала опорожнение на камеру 14:00Россия зажигает свечи: резко сдавший Дмитрий Маликов ушел на 54 году жизни 13:40Ходит налево: Плюнувшего в Акиньшину после секса Козловского поймали на горячем 13:20Трупов как в морге: пирующий на костях "артистов" Приморский океанариум угробил дельфиненка 13:00"Становится опасным": Врач предрек печальный финал Билану после диагноза ВИЧ 12:40"А где Варум?": не сумевший сохранить семью Агутин объяснил причину расставания 12:20"Не позволяет вообще ничего": Всплыла позорная тайна помолодевшей на 30 лет Пугачевой 12:00"Какой макияж!": бросивший семью Галкин* переделал себя в женщину 11:40Благовещение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 7 апреля 11:20"Я здесь": Заворотнюк вышла на связь из клиники с новым диагнозом 11:00Бесплатно: что можно поменять в квартире за счет управляющей компании 10:40"Люблю": Джигурда жадно впился губами в Волочкову за спиной у жены 10:20Бомжующий на чужбине Панин лишился самого дорогого: Не востребован 10:00"Новый виток": решившая развестись Навка теряет целое состояние 09:40"Совсем стало плохо": Парализованному Иосифу Пригожину экстренно вызвали скорую 09:20На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова 09:00Разведенка Бузова выставила напоказ свою раскрывшуюся розочку 08:40"Запчасти стали дефицитными": владельцев авто настиг массовый кризис 08:20"Нет ничего хуже": повар назвал ошибки при варке макарон 08:00Почему женщина не хочет секса: 9 частых причин 06:19Социальная фантастика: 5 романов, которые скрасят ваши выходные 04:30Енота-обжору поймали на воровстве – видео 02:18Как сэкономить до 25% на покупке жилья 00:01"Холодный прием": слетевший с катушек принц Гарри публично унизил короля Британии 23:09Королева красоты: Лепс впервые представил тщательно скрываемую дочь 22:00"Я чувствовала, что ему недолго осталось": знакомая рассказала о последних словах Градского перед смертью 21:40Наступил на те же грабли: Венсан Кассель расстался с молодой женой после пяти лет брака 21:00"Болезненно толстые и распущенные": Забитая Бондарчук решила лечь под нож хирурга 20:00"Они что, не моются?!": угнавший машину Бондарчук притащил домой девочек 19:20"Я хотела закончить": Алина Кабаева призналась в противоречиях с любимым человеком 19:20Разбитое сердце: Заявившая о разводе с Топаловым Тодоренко назвала причину 19:00"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке 18:40"Это мой будущий муж": прилипшая к Лепсу Барановская не скрыла счастья 18:20"Мы дойдем до Варшавы и Берлина": попавший под санкции Пашутин о неизбежности победы России 18:00"Мой": заявившаяся в фате с Джигурдой Волочкова засветила кольцо 17:40"Проблема с агрессией": подвергшуюся насилию звезду "Дома-2" спасает врач 17:20"Рожать": 63-летний Дибров вывез молодую жену в Дубай на сохранение
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Расчесал опухоль, гной вытек": сын повторил карму умершего от рака Золотухина

"Расчесал опухоль, гной вытек": сын повторил карму умершего от рака Золотухина
828

Сын стал точной копией Золотухина.

    Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валерий Золотухин умер в 2013 году от опухолои головного мозга. Его судьба с раннего возраста уготовила ему много испытаний и бед. В детстве Золотухин лежал с ошибочным диагнозом "костный туберкулез": упал в детском саду со второго этажа, ушиб колено и не мог ходить. Три года, с 7 до 10 лет, Золотухин пролежал, не вставая, на больничной койке.

    "Меня заковали в гипс. Под гипсом карандашами и палочками я расчесал опухоль, так как внутри завелись вши. Гной вытек. И это меня спасло, врачам пришлось снять гипс. Так бы остался калекой на всю жизнь. Мне вытянули ногу на шесть сантиметров, и я ходил на костылях до девятого класса", – вспоминал Золотухин в одном из интервью.

    У Золотухина родилось трое детей от разных женщин. Один из сыновей Сережа умер в 27 лет. Внебрачному сыну Ивану сейчас 18 лет. Юноша стал точной копией своего покойного отца, причем не только внешне, но и по характеру.

    Сын бывшего худрука Театра на Таганке тоже выбрал актерскую карьеру и сейчас учится на актерском в Московской театральной школе имени О. Табакова. Иван хорошо танцует, играет на электрогитаре, активно проявляет всесторонние таланты. Сын Золотухина подает большие надежды в актерском мастерстве.

    Астролог и нумеролог Екатерина Морозова уверена, что у детей талантливых родителей наследственность может проявляться не только физической схожестью, но и интеллектуальной и творческой. Особенно сильно переплетены судьбы сына и отца.

    С кармической точки зрения сын Валерия Золотухина пришел в его род неспроста. Иван несет миссию приумножения статуса своего звездного родителя. Вполне вероятно, что получит высокое звание и достигнет больших успехов в театре и кино, считает нумеролог. В определенном смысле Иван отрабатывает карму Валерия Золотухина, то есть в каком-то смысле повторяет его судьбу.

    7 апреля 2023, 17:40
    Валерий Золотухин. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
    "Тайны звезд"✓ Надежный источник

    Фоторепортаж

    Каким запомнился Валерий Золотухин

    Валерий Золотухин. Кадр из фильма "Пять невест"
    Валерий Золотухин. Кадр из фильма "Утомленные солнцем 2: Предстояние"
    Валерий Золотухин. Кадр из фильма "Ночной дозор"
    Валерий Золотухин. Кадр из фильма "Черная молния"
    Валерий Золотухин. Кадр из фильма " Ярослав. Тысячу лет назад"
    Валерий Золотухин
    Валерий Золотухин
    Валерий Золотухин. Спектакль "Король умирает"
    Валерий Золотухин. Спектакль "Король умирает"
    Валерий Золотухин
    Валерий Золотухин. Спектакль "До и После"

    По теме

    Устали ухаживать: могилу сгоревшего от рака Золотухина закатали в камень

    "Никаких переездов в Германию": прикованного к койке Костомарова оставили в реанимации

    "Никаких переездов в Германию": прикованного к койке Костомарова оставили в реанимации
    Костомаров слишком слаб, чтобы говорить о переводе. Российский фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и выразил желание поскорее выписаться.

    "Инсульт": появились новые подробности о состоянии экстренно госпитализированного Пригожина

    "Инсульт": появились новые подробности о состоянии экстренно госпитализированного Пригожина
    Пригожин рискует получить обширное поражение мозга. 6 апреля Россию потрясла страшная новость о том, что музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо прямо на съемках.

    "Человек с асфальта ест": обсосавшую губы Киркорова Лорак пробило до тошноты

    "Человек с асфальта ест": обсосавшую губы Киркорова Лорак пробило до тошноты
    Пойманную на интиме Ани Лорак вывели на чистую воду. Последние месяцы певица Ани Лорак путешествует из скандала в скандал.

    20 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену

    20 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену
    Делом Валерия Меладзе займется прокуратура. С началам спецоперации на Украине некоторые отечественные звезды напрочь забыли, что долгие годы имели возможность зарабатывать приличные гонорары за счет простых россиян.

    Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать

    Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать
    SHAMAN заботится о своем комфорте даже в интимные моменты. Ярослав Дронов – тот самый блондин с фирменными дредами – очень долго шел к музыкальному Олимпу.

    Выбор читателей

    06/04Чтв"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой 06/04ЧтвДовел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева 06/04Чтв"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой 06/04Чтв"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке 06/04Чтв"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым 06/04Чтв"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру