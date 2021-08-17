Устали ухаживать: могилу сгоревшего от рака Золотухина закатали в камень

Валерий Золотухин умер в марте 2013 года в возрасте 71 года.

В последние месяцы жизни врачи обнаружили у актера рак мозга. Народный артист РСФСР был обречен, и буквально сгорел от тяжелой болезни в самые короткие сроки. Состояние знаменитого пациента резко ухудшилось, и медикам даже пришлось ввести его в искусственную кому. Скончался Валерий Золотухин, даже не приходя в себя.

Прощание с великим актером состоялось в столице, затем его тело было доставлено на малую родину – в глухое алтайское село Быстрый Исток. Еще при жизни Золотухин активно помогал восстановить там церковь Покрова Богородицы, которая некогда была разрушена по инициативе его же отца. С разрешения епархии, на территории этого храма покойный и нашел свой последний приют. Такова была последняя воля актера.

Первые годы после кончины артиста его могила представляла собой простой земляной холм с деревянным крестом. Местные жители регулярно ухаживали за могилой, изо всех сил старались поддерживать ее в достойном виде, но из-за дождя и снега усилий требовалось слишком много. Тогда решили установить более серьезный памятник. Как сообщила "КП", не так давно могилу актера все-таки закатали в камень. На месте захоронения знаменитости установили монумент, внешне напоминающий стоящий здесь ранее деревянный крест. Теперь могила Валерия Золотухина всегда выглядит опрятно и не боится непогоды.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как живут наследники Валерия Золотухина после смерти артиста.