Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели

Лента новостей

Пятница 7 апреля

17:0020 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену 16:40Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать 16:20Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет 16:00Каждый третий россиянин уверен, что справится с работой лучше начальника 15:40"У Шепелева беда": рожденный 10 лет назад сын Фриске показался недоразвитым 15:20"Болезненный период": скелеты в шкафу Кейт Миддлтон стали достоянием общественности 15:00"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова 14:40"У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст": Толстоганова о жизни наследников 14:20"Какаем по-царски": развалившаяся на унитазе Малышева показала опорожнение на камеру 14:00Россия зажигает свечи: резко сдавший Дмитрий Маликов ушел на 54 году жизни 13:40Ходит налево: Плюнувшего в Акиньшину после секса Козловского поймали на горячем 13:20Трупов как в морге: пирующий на костях "артистов" Приморский океанариум угробил дельфиненка 13:00"Становится опасным": Врач предрек печальный финал Билану после диагноза ВИЧ 12:40"А где Варум?": не сумевший сохранить семью Агутин объяснил причину расставания 12:20"Не позволяет вообще ничего": Всплыла позорная тайна помолодевшей на 30 лет Пугачевой 12:00"Какой макияж!": бросивший семью Галкин* переделал себя в женщину 11:40Благовещение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 7 апреля 11:20"Я здесь": Заворотнюк вышла на связь из клиники с новым диагнозом 11:00Бесплатно: что можно поменять в квартире за счет управляющей компании 10:40"Люблю": Джигурда жадно впился губами в Волочкову за спиной у жены 10:20Бомжующий на чужбине Панин лишился самого дорогого: Не востребован 10:00"Новый виток": решившая развестись Навка теряет целое состояние 09:40"Совсем стало плохо": Парализованному Иосифу Пригожину экстренно вызвали скорую 09:20На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова 09:00Разведенка Бузова выставила напоказ свою раскрывшуюся розочку 08:40"Запчасти стали дефицитными": владельцев авто настиг массовый кризис 08:20"Нет ничего хуже": повар назвал ошибки при варке макарон 08:00Почему женщина не хочет секса: 9 частых причин 06:19Социальная фантастика: 5 романов, которые скрасят ваши выходные 04:30Енота-обжору поймали на воровстве – видео 02:18Как сэкономить до 25% на покупке жилья 00:01"Холодный прием": слетевший с катушек принц Гарри публично унизил короля Британии 23:09Королева красоты: Лепс впервые представил тщательно скрываемую дочь 22:00"Я чувствовала, что ему недолго осталось": знакомая рассказала о последних словах Градского перед смертью 21:40Наступил на те же грабли: Венсан Кассель расстался с молодой женой после пяти лет брака 21:00"Болезненно толстые и распущенные": Забитая Бондарчук решила лечь под нож хирурга 20:00"Они что, не моются?!": угнавший машину Бондарчук притащил домой девочек 19:20"Я хотела закончить": Алина Кабаева призналась в противоречиях с любимым человеком 19:20Разбитое сердце: Заявившая о разводе с Топаловым Тодоренко назвала причину 19:00"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке 18:40"Это мой будущий муж": прилипшая к Лепсу Барановская не скрыла счастья 18:20"Мы дойдем до Варшавы и Берлина": попавший под санкции Пашутин о неизбежности победы России 18:00"Мой": заявившаяся в фате с Джигурдой Волочкова засветила кольцо 17:40"Проблема с агрессией": подвергшуюся насилию звезду "Дома-2" спасает врач 17:20"Рожать": 63-летний Дибров вывез молодую жену в Дубай на сохранение 17:00Рынок Москвы пополнили 15 новостроек 16:40"Власть свергнуть": предателю Галкину* отвесили крепкую оплеуху за оскорбления 16:20У экс-премьера Италии Берлускони обнаружили смертельное заболевание 16:00Торчит как у Панина! Развалившийся в ванне Милохин схватил рукой мокрую колбаску 15:40В России закрыли все гипермаркеты "Карусель"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать

Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать
279

SHAMAN заботится о своем комфорте даже в интимные моменты.

Ярослав Дронов – тот самый блондин с фирменными дредами – очень долго шел к музыкальному Олимпу. До песни "Я русский", которая сделала его звездой, он пытался прославиться, участвуя в различных проектах. Так, десять лет назад он пришел в "Фактор-А", однако покинул его из-за решения Аллы Пугачевой. Тогда высказать свою любовь Примадонне ему помог Филипп Киркоров: SHAMAN взял конец микрофона у поп-короля и заверил, что встретится с артисткой еще не раз.

Но все это уже давно в прошлом, а для того, чтобы заработать себе имя молодому музыканту не потребовалась помощь свиты отечественной эстрады. Всего Ярослав Дронов добился сам, поддержав дух патриотизма, который так нужен публике, в своих композициях. Теперь артист – кумир миллионов. За каждым его шагом наблюдают, а детали его жизни любопытны россиянам.

Например, многим интересно, зачем SHAMAN носит те или иные вещи. Поклонники наверняка заметили, что на сцену он выходит в наколенниках. Журналисты решили узнать, что означает этот предмет сценического образа. И, как оказалось, придуман он не для красоты, а для практичности. Как рассказал певец, они нужны для комфортного общения с поклонниками во время интимных моментов. Так удобнее принимать подарки и цветы от публики.

7 апреля 2023, 16:40
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Муз-ТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: с двуличного певца-патриота сорвали маску

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

По теме

"Хрущевка, никакого ремонта": рыдающая семья засунувшего микрофон в штаны SHAMAN испытала стыд

Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN) певец, композитор

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

20 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену

20 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену
Делом Валерия Меладзе займется прокуратура. С началам спецоперации на Украине некоторые отечественные звезды напрочь забыли, что долгие годы имели возможность зарабатывать приличные гонорары за счет простых россиян.

"У Шепелева беда": рожденный 10 лет назад сын Фриске показался недоразвитым

"У Шепелева беда": рожденный 10 лет назад сын Фриске показался недоразвитым
Сегодня отмечает юбилей сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. 7 апреля сын Жанны Фриске отмечает большой праздник — день рождения.

"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова

"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова
Роман Костомаров долго боролся. Олимпийский чемпион попал в реанимацию в начале января.

"У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст": Толстоганова о жизни наследников

"У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст": Толстоганова о жизни наследников
Актриса об отношениях с детьми 18 апреля на сцене "Московского театра на Таганке" состоится премьера романтической трагедии "Это все она" с Викторией Толстогановой в главной роли.

"Какаем по-царски": развалившаяся на унитазе Малышева показала опорожнение на камеру

"Какаем по-царски": развалившаяся на унитазе Малышева показала опорожнение на камеру
Телеведущая Елена Малышева призывает поклонников повторять за ней. Телеведущая и бессменная звезда Первого канала Елена Малышева каждый день выходит в эфир и рассказывает зрителям про здоровье.

Выбор читателей

06/04Чтв"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой 06/04ЧтвДовел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева 06/04Чтв"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой 06/04Чтв"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке 06/04Чтв"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым 06/04Чтв"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру