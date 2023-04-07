Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать

SHAMAN заботится о своем комфорте даже в интимные моменты.

Ярослав Дронов – тот самый блондин с фирменными дредами – очень долго шел к музыкальному Олимпу. До песни "Я русский", которая сделала его звездой, он пытался прославиться, участвуя в различных проектах. Так, десять лет назад он пришел в "Фактор-А", однако покинул его из-за решения Аллы Пугачевой. Тогда высказать свою любовь Примадонне ему помог Филипп Киркоров: SHAMAN взял конец микрофона у поп-короля и заверил, что встретится с артисткой еще не раз.

Но все это уже давно в прошлом, а для того, чтобы заработать себе имя молодому музыканту не потребовалась помощь свиты отечественной эстрады. Всего Ярослав Дронов добился сам, поддержав дух патриотизма, который так нужен публике, в своих композициях. Теперь артист – кумир миллионов. За каждым его шагом наблюдают, а детали его жизни любопытны россиянам.

Например, многим интересно, зачем SHAMAN носит те или иные вещи. Поклонники наверняка заметили, что на сцену он выходит в наколенниках. Журналисты решили узнать, что означает этот предмет сценического образа. И, как оказалось, придуман он не для красоты, а для практичности. Как рассказал певец, они нужны для комфортного общения с поклонниками во время интимных моментов. Так удобнее принимать подарки и цветы от публики.