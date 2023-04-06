"Я хотела закончить": Алина Кабаева призналась в противоречиях с любимым человеком

Кабаева светилась от счастья как никогда.

Алина Кабаева редко появляется на публике, поэтому каждый ее выход в свет на вес золота. Поклонники с нетерпением ждут таких моментов, чтобы посмотреть, какой стала любимица миллионов спустя 15 лет после завершения профессиональной спортивной карьеры.

Однако Кабаева окончательно не простилась со спортом. Она продолжает развивать художественную гимнастику в России и воспитывает юные дарования в своей академии "Небесная грация" в Сочи.

На днях Алина Кабаева заглянула туда и посетила тренировку. Она отметила, что все девочки большие молодцы и вспомнила историю из своей жизни, поблагодарив любимого человека. Спортсменка призвала девочек не сдаваться и идти вперед к своей цели, несмотря ни на какие противоречия.



"Я хотела закончить художественную гимнастику, а она мне говорит: "Нет! Нельзя". И я ей говорю до сих пор: "Спасибо тебе большое, мамочка", – сказала Алина Кабаева перед воспитанницами.



Впереди у воспитанниц академии Алины Кабаевой "Небесная грация" Азиатский чемпионат по художественной гимнастике и Чемпионат мира среди юниоров. Начальница академии похвалила хорошие темпы подготовки и высоко оценила шансы девочек на победу. В конце встречи спортсменка сфотографировалась со всеми желающими и раздала автографы.