Врожденная аномалия: врач проболтался о родах Алины Кабаевой

Беременность проходит тяжело.

Выносить и родить здорового ребенка — своего рода подвиг, женщина в "интересном положении" проходит через вереницу проблем и страхов. Оказывается, у гимнасток, к которым причисляют Алину Кабаеву, этот процесс затрудняется еще и особенностями физиологии. О ситуации проболтался гинеколог Борис Лордкипанидзе.

По его словам, нормальному родовспоможению таких спортсменок препятствует характерное строение тела. "У девушек, которые отбираются для гимнастики, сравнительно узкий таз, что может спровоцировать сложности во время родов", — выразился врач.

Как прошла беременность Алины Кабаевой, была ли она, да и есть ли у звезды дети — для общества до сих пор загадка. Личная жизнь чемпионки пока таинственна. Между тем в медицинских кругах установили, что представительницам прекрасного пола узкий таз нередко достается ввиду врожденной аномалии.

Так или иначе, твердо заявлять о проблемных родах знаменитости нельзя. Сейчас Алина Кабаева выглядит здоровой, да и есть у гимнастики свои плюсы. Гинеколог Лордкипанидзе добавил, что cформированный мышечный корсет упрощает беременным задачу произвести детей на свет.