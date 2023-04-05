"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова

Помощь психолога нужна всем близким Романа Костомарова.

Еще в начале января олимпийский чемпион попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Близкие отказывались комментировать его самочувствие, так что поклонники опирались на данные, появляющиеся в СМИ. А пресса, ссылаясь на источники в больнице, сообщала страшное: Роман Костомаров якобы перенес кому, ампутацию конечностей, инфаркты и отказ органов.

Если верить этим данным, то он выйдет из медучреждения совершенно другим человеком! Журналисты пообщались с клиническим психологом, чтобы понять, что предстоит пережить фигуристу и его родственникам после выписки. " У Романа жизнь разделилась на до и после и у его родных тоже", – признала Татьяна Маремпольская.

Конечно, путь адаптации к изменениям будет сложным, но вполне выносимым, если все сделать правильно. Психолог представила подробный план, чтобы показать, как семья переносит утрату Романа Костомарова в идеале. То есть, привыкает к ущербу, полученному во время лечения. И сложнее всего, говорит она, будет жене.

"Ее муж, мужчина, за короткий промежуток времени утратил свой здоровый внешний вид, изменилась физиология", – объяснила Татьяна Маремпольская.

По ее мнению, главная задача всех членов семьи – не изменять восприятие друг друга и обязательно исключить чувство жалости, которое может возникать. Более того, не стоит, говорит специалист, пренебрегать помощью психологов. Ведь именно они смогут способствовать выстраиванию отношений в семье Романа Костомарова таким образом, чтобы все адаптировать к изменениям.