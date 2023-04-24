Квартира в Майами с видом на океан, частный пляж, бассейн: на что Орбакайте променяла Россию

Кристина Орбакайте отработала и уехала в США.

Российская певица Кристина Орбакайте с конца зимы живет с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией в США. В России она отработала все проекты и улетела за океан. Дальше у нее пока нет никаких планов на родине, и о возвращении речи не идет. Разве что смотаться и подзаработать на каком-нибудь частном корпоративе или концерте. На апрель и май у Кристины Орбакайте запланированы гастроли в Германии, которые были перенесены из-за эпидемии коронавируса.

Тем временем у дочери Аллы Пугачевой за океаном есть уже все для комфортного проживания – квартира площадью 285 квадратов в элитном комплексе Майами – "Маджестик Тауэр Бэл Харбор". С балкона квартиры открывается роскошный вид на Атлантический океан, а на территории есть частный пляж и бассейн.

Стоимость квартиры Кристины Орбакайте составляет около 2,5 миллионов долларов. За это жилье Орбакайте платит налогов в американскую казну около 40 тысяч долларов в год.



Кроме того, на Манхэттэне Кристина Орбакайте купила дом за 10 с половиной миллиона долларов. Сейчас это жилье подорожало вдвое.

Ходят слухи, что на этом богатства Кристины Орбакайте за границей не заканчиваются. Судя по всему, часть недвижимости она приобретала на деньги Аллы Пугачевой, заработанной в России. Остается только гадать, какие колоссальные суммы утекают теперь с ее налогов в бюджет США.