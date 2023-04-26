Американский зять помог избавиться Пугачевой от портящего лицо дефекта

Все страшное – позади, красоту больше ничего не портит.

Россияне давно не видели Аллу Пугачеву. Она уже больше года живет в семьей в Израиле и даже получила там гражданство. А ее теперь уже бывшим соотечественникам остается разве что пересматривать старые записи, чтобы не забыть, как выглядела некогда главная певица страны.

Кстати, на записях видно, что улыбка Аллы Борисовны была не всегда идеальной. У нее с детства наблюдалась диастема. Это аномалия положения зубов, промежуток (щель) между центральными резцами. Диастемы встречаются примерно у двадцати процентов людей, причем чаще именно на верхней челюсти.

Исправила же этот недостаток Пугачева установкой дорогих имплантов и виниров. Кстати, случилось это почти в то же время, когда ее старшая дочь Кристина Орбакайте вышла замуж за потомственного стоматолога Михаила Земцова. У него есть своя клиника в Майами. А Народная артистка СССР когда-то имела там квартиру в одном из 28-этажных небоскребов курорта "Солнечные острова". Сделка была совершена в 2005 году, но спустя два года певица квартиру продала. Зато осталось с идеальной голливудской улыбкой, и теперь нет и следа от портящего звездное лицо косметического дефекта.