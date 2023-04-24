Алла Пугачева утащила с собой целую эпоху.

Больше года назад Алла Пугачева с мужем и детьми покинула родную страну и улетела в Израиль. Певица отвернулась от своих поклонников и нахамила в адрес бывших поклонников. Когда Примадонна возвращалась на некоторое время в Россию "наводить порядок в головах", как она сама выразилась, вульгарно открывая ногой дверь автомобиля, скорее всего, она по привычке хотела учинить очередной "договорняк" и решить проблему своего опального мужа на родине. Однако не вышло.

Куратор пермской группы "КиберФронт Z" Виктор Коровкин заявил, что вместе с Аллой Пугачевой в России закончилась эпоха либерализма. Таким образом он похоронил певицу как общенародное явление бесконечного блата в России, когда все можно было решить по договору со знакомой "большой шишкой". Такого в нашей стране больше нет, поэтому и Пугачевой здесь теперь делать абсолютно нечего, сообщает "Царьград".

По словам Коровкина, Алла Пугачева должна стать примером для российских звезд, которые пошли ее путем и продолжают поносить свою страну на чем свет стоит.

"Их история в нашей стране закончена", – заключил эксперт.



Теперь Примадонна для этих беглецов не что иное как одинокий маяк, который сигнализирует им о том, что их эпоха прошла.