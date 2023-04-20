Долой одежду: темнокожий любовник засунул руку промеж оголенных ягодиц дочери Урганта

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангреныВзявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены

Лента новостей

Среда 19 апреля

00:11Долой одежду: темнокожий любовник засунул руку промеж оголенных ягодиц дочери Урганта 21:56Бледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели 21:20"Гарна хохлушечка": трущей грудями яйца Наташе Королевой приказали глотать 20:18"У меня образования нет": Барановская поставила на себе крест 18:49"Это неприятно": Треснувший Бузовой по губам певец написал заявление в полицию 17:47"Нужен кто-то более солидный": унизившего россиян Якубовича убрали из шоу "Поле чудес" 17:20Объявлено в эфире: не доживший до 41-го Корчевников ушел на небеса 17:00"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик 16:40"Остался месяц": страшный прогноз для онкобольной Заворотнюк 16:20"Век воли не видать": как пострадавшие дикие звери и птицы живут после встреч с убийцами 16:00"Б*** такую!": Гузеева врезала дочери кулаком прямо в постели 15:40Заподозренный в преступлении Козловский предстанет перед судом: Придется ответить по закону 15:20В Дзержинске загорелся склад площадью 4 тысячи "квадратов" 15:00"Душа болит": У сильно сдавшей в Израиле Пугачевой отобрали детей 14:40Ситуация ухудшилась: взмолившаяся о здоровье жена Петросяна не вылезает от врачей 14:20Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке 14:00От женатого мужика: показавшая животик Бузова раскрыла правду о беременности 13:40"Сбил специально и скрылся": Зоозащитники требуют наказать переехавшего собаку водителя 13:20Подмосковные хирурги спасли 7-летней девочке перебитые проволокой пальцы 13:00"Я выбрал себе жену!": Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской 12:40Вставил и радуется: Утехи голенького Милохина с длинным причиндалом слили в Сеть 12:20В Балашихе мать убила ребенка и покончила жизнь самоубийством 12:00"Изощренное воображение": сломавшая кровать Волочкова похвасталась достоинством Джигурды 11:40В подмосковной Балашихе оргия мигрантов-извращенцев закончилась летальным исходом 11:20"С Ксюшей Собчак": Максим Виторган сошелся с бывшей после развода 11:00Пристыженный Богомолов заткнул рот болтливой любовнице: Не говори в интервью 10:40"Нехорошая квартира": 6 признаков проклятого жилья 10:20"Понесло, конечно, старого": Киркорову вставили палец в пятую точку под камерами 10:00"Никто не знает, что было бы": разбитая жена прилюдно разрыдалась после жуткой аварии Диброва 09:40"Хотела виллу": после новости о разводе "силиконовая" Погребняк обзавелась собственным жильем 09:20"Плачу, кричу": Потерявшая работу на чужбине опальная дочь Машкова грезит о возвращении в Россию 09:00"Врагу не пожелаешь": 41-летнюю Дубцову изводит серьезная болезнь 08:40Отец девочки популярней Прилучного: Муцениеце стала мамой в третий раз 08:20Как обезопасить себя в такси: 5 простых правил 08:00В 50% новостроек Подмосковья есть отделка 06:28"Просто катастрофа": взглянувшая на себя после пластики Бабкина впала в дикую истерику 04:17Меган Маркл подставила: король Карл III жестко наказал Кейт Миддлтон 02:29Сочи – мировой лидер цен на элитное жилье 00:03Между двумя затмениями: как избежать проблем с 20 апреля по 5 мая 21:50Параллельный импорт или китайский автопром: какие машины можно купить в 2023 году 20:10Полностью другое лицо: в Сети появилось фото Алсу "до пластики" 19:00"Унижает вас": Блиновская искупала Бородину в луже грязи 18:40"Это невозможно": Счастливый протеже Дробыша пустил зевак в родовую палату 18:20"Обвинительный приговор": за спиной Цивина захлопнулась решетка тюремной камеры 18:00"Потерял доверие": Валерия влепила смачную пощечину завалившемуся домой пьяному любимому человеку 17:40"Тема не раскрыта": бросившая Виторгана Нинидзе страстно сжала свое оголенное тело 17:20Раздвинувший ноги Газманов потряс достоинством перед камерой: Волосатый 17:00"Стоял колом": Валерия раскрыла подробности тайной близости с покойным Кобзоном 16:40"С Наташей Королевой": Женатого Николаева поймали за ласками с певицей 16:20"Простите, что оставила страну!": Сбежавшая от тирана Галкина* Пугачева возвращается в Россию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Долой одежду: темнокожий любовник засунул руку промеж оголенных ягодиц дочери Урганта

Долой одежду: темнокожий любовник засунул руку промеж оголенных ягодиц дочери Урганта
536

Доча Ивана урганта показала все, что должно быть скрыто.

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе уже много лет живет в Америке, где учится на дизайнера. Девушка, которой сейчас 22 года, давно уже прославилась своими эксцентричными выходками: то покрасит волосы в яркий цвет, то набьет тату во всю спину.

Подробностями своей жизни она без стеснения делится в личном блоге, куда попадают часто и весьма откровенные снимки. Например совсем недавно она объявила в Сети о том, что обзавелась новым парнем.

Сделала она это опубликовав новую фотографию, на которой новый темнокожий любовник засунул ей руку промеж оголенных ягодиц. И пусть снимок слегка обрезан для того, чтобы прикрыть остатки самого сокровенного, по направлению руки, покоящейся на седалище дочери Ивана Урганта, понятно, куда устремились его властные пальцы. К слову, перед тем, как нажать на кнопку затвора парочка будто решила: долой одежду, ведь юбка на Эрике Кикнадзе задрана по самое не балуйся.

Ранее Эрику связывали долгосрочные отношения с темнокожим манекенщиком по имени Муса. Но пара, судя по всему рассталась, ведь девушка удалила со своей странички все совместные снимки с бывшим ухажером.

Эрика Кикнадзе, к слову, является дочерью нынешней жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе и приходится телеведущему падчерицей. Однако чувства Ивана Урганта к девушке так сильны, что он считает ее и своей родной дочерью тоже.


20 апреля 2023, 00:11
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Подсиживал, и получилось": изгнанному Урганту быстро нашли замену на Первом канале
Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Бледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели

Бледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели
Шура вызвал оторопь своим видом. Образ Александра Медведева (Шуры) в последнее время неразрывно связан даже не с его творчеством, а скорее с диагнозом "рак", который разделил его жизнь на "до" и "после".

"Гарна хохлушечка": трущей грудями яйца Наташе Королевой приказали глотать

"Гарна хохлушечка": трущей грудями яйца Наташе Королевой приказали глотать
Наташа Королева возбудила россиян. Певица Наташа Королева украинка по происхождению, но всю свою сознательную жизнь провела в России, и карьеру продолжает строить именно здесь.

"У меня образования нет": Барановская поставила на себе крест

"У меня образования нет": Барановская поставила на себе крест
Юлия Барановская сама себя закопала. Юлия Барановская стала популярной после скандального развода с футболистом Андреем Аршавиным.

"Это неприятно": Треснувший Бузовой по губам певец написал заявление в полицию

"Это неприятно": Треснувший Бузовой по губам певец написал заявление в полицию
Ольга Бузова сама виновата в произошедшем. Шоу-бизнес полон сюрпризов, и каждая популярная звезда знает это не понаслышке.

"Нужен кто-то более солидный": унизившего россиян Якубовича убрали из шоу "Поле чудес"

"Нужен кто-то более солидный": унизившего россиян Якубовича убрали из шоу "Поле чудес"
Леонид Якубович не может вести программу вечно. Леонид Якубович с 1991 года является бессменным ведущим шоу "Поле чудес".

Выбор читателей

19/04СрдАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке 18/04ВтрИстощенная и нищая любовница Абдулова всплыла в монастыре: Нужна помощь 18/04ВтрПервая сперма: лишившийся в 13 лет невинности фаворит Пугачевой рассказал про связь с Галкиным 18/04Втр"Простите, что оставила страну!": Сбежавшая от тирана Галкина* Пугачева возвращается в Россию 19/04СрдОтец девочки популярней Прилучного: Муцениеце стала мамой в третий раз 18/04Втр"С ним спит": Всплыли детали тайного романа унижающего женщин Киркорова