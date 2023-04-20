Долой одежду: темнокожий любовник засунул руку промеж оголенных ягодиц дочери Урганта

Доча Ивана урганта показала все, что должно быть скрыто.



Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе уже много лет живет в Америке, где учится на дизайнера. Девушка, которой сейчас 22 года, давно уже прославилась своими эксцентричными выходками: то покрасит волосы в яркий цвет, то набьет тату во всю спину.

Подробностями своей жизни она без стеснения делится в личном блоге, куда попадают часто и весьма откровенные снимки. Например совсем недавно она объявила в Сети о том, что обзавелась новым парнем.

Сделала она это опубликовав новую фотографию, на которой новый темнокожий любовник засунул ей руку промеж оголенных ягодиц. И пусть снимок слегка обрезан для того, чтобы прикрыть остатки самого сокровенного, по направлению руки, покоящейся на седалище дочери Ивана Урганта, понятно, куда устремились его властные пальцы. К слову, перед тем, как нажать на кнопку затвора парочка будто решила: долой одежду, ведь юбка на Эрике Кикнадзе задрана по самое не балуйся.



Ранее Эрику связывали долгосрочные отношения с темнокожим манекенщиком по имени Муса. Но пара, судя по всему рассталась, ведь девушка удалила со своей странички все совместные снимки с бывшим ухажером.

Эрика Кикнадзе, к слову, является дочерью нынешней жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе и приходится телеведущему падчерицей. Однако чувства Ивана Урганта к девушке так сильны, что он считает ее и своей родной дочерью тоже.



