Объявлено в эфире: не доживший до 41-го Корчевников ушел на небеса

Борис Корчевников до последнего верил в спасение.

Российский телеведущий Борис Корчевников за последние несколько лет пережил немало испытаний. У него обнаружили опухоль мозга, сделали операцию, потом начались осложнения. И все же Корчевников продолжает работать и заниматься благотворительностью, несмотря на все тяготы.

В Сети говорили о том, что Корчевников якобы стремительно теряет слух, и ему с трудом удается вести свои передачи, однако из выпуска в выпуск он доказывает обратное. Очередным гостем программы Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" стал северо-осетинский актер Сослан Фидаров.

В эфире программы Корчевников рассказал, что бывал в Осетии и путешествовал там по разным городам, в том числе заезжал в Беслан. Ведущий заходил в ту школу, в которой произошел теракт, и не мог сдержать слез. После этого рассказал Корчевников и Фидаров устроили небольшую минуту молчания, после чего ведущий постарался разрядить тяжелую атмосферу и перешел к теме СВО.

"Я жил в Аланском Богоявленском монастыре. Это такой островок неба на осетинской земле. С этими радостными сестрами монахинями. И в какой-то момент, в какой-то день, это были рождественские дни, меня пригласили в храм, ежедневно там служится молебен обо всех воинах осетинах, которые отправились в зону спецоперации. Мне дали в руку листок и попросили помянуть, прочитать имена солдат, и я стал читать, там много русских имен, много осетинских", – рассказал Корчевников.

Объявив в эфире монастырь "островком неба", Борис Корчевников формально ушел на небеса, не дожив до 41 года. Ведущий пожелал, чтобы все наши солдаты вернулись целыми и невредимыми.