"Стоял колом": Валерия раскрыла подробности тайной близости с покойным Кобзоном

Валерия рассказала журналистам секрет, который хранила много лет.



Звезда российского шоу-бизнеса певица Валерия совсем недавно отметила свой юбилей. Женщине исполнилось 55 лет, но она полна энергии: выступает с концертами, записывает хиты, а теперь еще и воспитывает внучку.

Как утверждает сама Алла Перфилова (настоящее имя певицы Валерии. – Прим. ред.), она давно уже привыкла жить в режиме цейтнота. И, пусть с началом пандемии коронавируса строить далеко идущие планы стало немного сложнее, она все равно не на что не жалуется.

Научилась она этому у покойного маэстро Иосифа Кобзона, который был ее учителем. По словам Валерии, неутомимый артист успевал давать концерты, преподавать, а также заниматься благотворительностью. Журналистам Валерия даже раскрыла подробности тайной близости с покойным Кобзоном: однажды он дал ей чрезвычайно важный совет, который раньше она никогда никому не рассказывала.

Посоветовал Иосиф Давыдович ей всегда выкладываться до конца, даже во время простуды. Если уж приняла решение выйти из дома, дал он наставление своей подопечной, то отработай хорошо.



Совет этот, вспоминает Валерия, пригодился ей во время участия в одном из проектов. Чувствовала она себя очень плохо, но, руководствуясь словами своего бывшего наставника, смогла взять себя в руки.

"Я уже думала, что это все, конец. Но этот совет — не жаловаться — стоял у меня в голове колом", – поделилась Валерия.



