"Умотали вдвоем": сбежавший от жены Шепелев вывез ребенка из страны

Многодетный отец Дмитрий Шепелев сделал окончательный выбор.

Телеведущий Дмитрий Шепелев тщательно оберегает своего старшего сына Платона от посторонних глаз. В своем микроблоге он почти не показывает лица мальчика, которого родила Жанна Фриске. Лишь изредка на видео можно заметить, как Платон похож на свою покойную маму.

На днях отец с сыном отправились в небольшое путешествие. Ранее, Дмитрий Шепелев рассказывал о традиции "мальчишника" с ребенком и поездками только вдвоем в разные места. В этот раз телеведущий вывез ребенка из страны, выбрав для поездки Армению. Несколько дней они провели в новой стране, изучая культуру, достопримечательности и, конечно, местную кухню.

"Умотали на несколько дней вдвоем, сменили картинку", — написал бывший муж Фриске в микроблоге.

Сбежавший от жены и младших детей Дмитрий Шепелев считает, что наследники сами вправе выбирать фотографироваться или нет. Здесь звезда телеэкранов не идет на поводу у поклонников, желающих повнимательнее рассмотреть мальчика. Скорее всего, Платон сам отказывается позировать на фото даже из путешествий.

Напомним, что с 2017 года Дмитрий находится в отношениях с дизайнером Екатериной. В 2021 году у пары родился совместный ребенок, которого назвали Тихон. Также в семье растет девочка Лада, дочь Екатерины от прошлых отношений.