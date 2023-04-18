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Вторник 18 апреля

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"С ним спит": Всплыли детали тайного романа унижающего женщин Киркорова

"С ним спит": Всплыли детали тайного романа унижающего женщин Киркорова
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Филипп Киркоров попался.

Поп-король отечественной эстрады одинок довольно давно. А может быть, его сердце было занято, но об этом публике он просто-напросто не рассказал. В прошлом году некоторые россияне наверняка подумали, что на представительницах прекрасного пола певец поставил крест. Ведь Филиппа Киркорова обвинили в унижении женщин, когда он публично оскорбил Наргиз Закирову и Викторию Боню.

К счастью, публика ошиблась. Как оказалось, артист не терял надежды найти свою любовь и сейчас находится в отношениях. Кто же эта счастливица, неизвестно. Музыкант предпочитает не раскрывать имя избранницы. Но, благодаря беседе с журналистами, некоторые детали тайного романа все-таки всплыли.

Филипп Киркоров сделал откровенное признание: его внешние преображения, которые народ увидел после Нового года, отчасти связаны с новой возлюбленной.

"Захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом", – рассказал певец.

Он заявил на всю страну, что на старости лет с ним произошло чудо – его сердце оказалось занято. Поклонникам же остается гадать, кто сумел приворожить поп-короля. Может быть, ей удастся осчастливить Филиппа Киркорова, и он наконец-то женится снова.

18 апреля 2023, 09:40
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
СтарХит✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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