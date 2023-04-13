Давно болен и не отдает себе отчет: Куда дели настоящего Киркорова?

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарокРади этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ногАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног "Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеруАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Лента новостей

Четверг 13 апреля

14:00Проболтавшуюся об изменах экс-мужа Бородину поймали на лжи: Страшнейшая подлость! 13:40"Подключил все свои связи": названа причина возвращения в Россию оскандалившегося Урганта 13:20Давно болен и не отдает себе отчет: Куда дели настоящего Киркорова? 13:00"Животное": Скрытная Долина выдала грязную подноготную жизни с бывшим мужем 12:40"Тошнит от нее": женатого Крюкова перекосило от навязывающейся даром Бузовой 12:20Как обезопасить себя от мошенников при покупке недвижимости 12:00Самые доступные новостройки ТиНАО 11:40Вид обколотой Ортман поразил работающего в спецслужбах мужа 11:20За три года новостройки подорожали на 82% 11:00"Нет простых рецептов": как лучше инвестировать в недвижимость 10:40Совсем другой человек: кого выводят в свет вместо Киркорова? 10:20Вскрылись детали интима спутавшегося с молодухой 90-летнего Киркорова: Ни в чем себе не отказывает 10:00"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок 09:40Как мошенники обманывают россиян при помощи поддельных документов 09:20Услуги ЖКХ, субсидии, ипотека: с 1 мая россиян ждут нововведения 09:00Родившая в тайне молодая жена Петросяна предъявила младенца: Девочка 08:45Как Караченцов мог крутить роман на стороне на протяжении 23 лет: Поргина осталась в дураках? 08:20Упражнение для миллионеров: психолог раскрыл россиянам секрет успеха 08:00В Подмосковье не хватает больших квартир 06:03Какие продукты можно есть перед сном: рассказал диетолог 04:39Стало известно последнее желание Глаголевой перед смертью: Не понимал, что происходит 02:20Спрос на жилье в Новой Москве упал на 45% 00:05Безопасно ли красить пасхальные яйца вином: объяснил шеф-повар 22:18Возвращение блудного сына: гражданин Израиля Ургант появился в Москве у Эрнста 21:54"Завещание у нотариуса": потерявшая мать Пересильд урвала несметное богатство 21:21"Без трусов прекрасна": взявшая толстый ствол Волочкова развлеклась на камеру 21:02"Сердце остановилось": Пугачева похоронила свою кровиночку 19:31"Это мое": певец SHAMAN стал многодетным отцом 19:00Старт, и ракеты вперед! Настоящие артефакты ракетно-космической техники 18:17Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 16:56"Просто вау": вышедшая с двумя детьми Кабаева откровенно о переменах в жизни 16:00"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации 15:44Хлеб – всему голова: как выбрать качественный продукт 15:20"Могла бы погибнуть": муж спас от трагедии "потерявшую берега" Ксению Собчак 15:00Любимая мамочка: Орбакайте бросилась в ноги вульгарно задравшей ногу высокомерной Пугачевой 14:40"Определяется генами": сын Дианы Гурцкая рискует унаследовать тяжелый недуг матери 14:20Вайкуле оправдала стремительно падающий успех истаскавшегося Галкина* 14:00"Она ушла": разбитая горем Лолита получила наследство от Пугачевой 13:40Скрыть порочную связь: спутавшийся с молодухой 90-летний Бедрос съехал от Филиппа Киркорова 13:20"Это больно и страшно": поддержавшая Украину Боня покрылась пупырчатой коркой 13:00В подмосковной Дубне поймали подозреваемого в сбыте наркотиков 12:40"Финансирование ВСУ": неопределившуюся Орбакайте и ее семью взяли на карандаш 12:20Подмосковные врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце 12:00В Петербурге мужчина надругался над подростком прямо в метро 11:40"Глава псин": совокупляющегося Панина назначили министром по делам домашних животных 11:20Вулкан на Камчатке выбросил еще один столб пепла 11:00"Филипп, остановись!": отправленного в рехаб Киркорова просят не повторять судьбу МакSим 10:40"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом 10:20"Несчастный случай": Наталью Варлей задавил грузовик 10:00Школьница в Адыгее подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Давно болен и не отдает себе отчет: Куда дели настоящего Киркорова?

Давно болен и не отдает себе отчет: Куда дели настоящего Киркорова?
1194

Филипп Киркоров на самом деле выглядит "маразматично".

В последнее время Филипп Киркоров резко изменился. Он сделал пластическую операцию и кардинально сменил имидж. Порой кажется, что каждый день нам подсовывают нового Филиппа. А каким он был 10-15 лет назад, теперь уже и вовсем никто не вспомнит.

Не удивительно, что народ стал поговаривать, что Киркоров мол уже совсем не тот, а может быть, это и вовсе совсем другой человек. С одной стороны, это, безусловно, верно. Ведь человек каждый день меняется, и прежним собой он уже никогда не будет. Но что, если вместо Филиппа Киркорова и впрямь выступает его двойник, и куда тогда дели настоящего Киркорова?

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Пятым каналом прокомментировал слухи о том, что у Киркорова появилась копия. По его словам, это точно не так, и Филипп Киркоров один единственный. Что же касается его внешнего вида, то это вызывает у критика только отвращение.

"Вся его жизнь это шоу, спектакль, лицедейство. Ну какое время на дворе? Он развлекается. Цепляет какие-то лохмы, пиджаки со стразами. Все это маразматично выглядит. Все хорошо в меру, а мера нарушена", – заявил Соседов.

Ранее ведущий ютуб-шоу Anton S Live в очередном выпуске заявил со ссылкой на анонимный источник, что Филипп Киркоров якобы давно болен и не отдает себе отчет. Якобы у артиста сильная зависимость от каких-то препаратов, и он теряет себя.

13 апреля 2023, 13:20
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Киркоров: знаменитые отцы-одиночки

Александр Калягин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Леонид Броневой. Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ярослав Сумишевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Антон Богданов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Совсем другой человек: кого выводят в свет вместо Киркорова?
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Проболтавшуюся об изменах экс-мужа Бородину поймали на лжи: Страшнейшая подлость!

Проболтавшуюся об изменах экс-мужа Бородину поймали на лжи: Страшнейшая подлость!
Ксения Бородина водит поклонников за нос? Звезда "Дома-2" развелась с Курбаном Омаровым в 2021 году.

"Подключил все свои связи": названа причина возвращения в Россию оскандалившегося Урганта

"Подключил все свои связи": названа причина возвращения в Россию оскандалившегося Урганта
Когда у людей нет совести – это страшно Появление на красной дорожке премьеры фильма "Вызов" Ивана Урганта вызвало большое недоумение у собравшихся.

"Животное": Скрытная Долина выдала грязную подноготную жизни с бывшим мужем

"Животное": Скрытная Долина выдала грязную подноготную жизни с бывшим мужем
Откровенное признание Ларисы Долиной. Скрытная певица не привыкла публично рассказывать о своей личной жизни.

"Тошнит от нее": женатого Крюкова перекосило от навязывающейся даром Бузовой

"Тошнит от нее": женатого Крюкова перекосило от навязывающейся даром Бузовой
Ольга Бузова наплевала на то, что актер несвободен. В московском кинотеатре "Октябрь" 12 апреля состоялась премьера фильма Клима Шипенко "Вызов".

Вид обколотой Ортман поразил работающего в спецслужбах мужа

Вид обколотой Ортман поразил работающего в спецслужбах мужа
Как теперь выглядит звезда "Фабрики звезд" Финалистке телепроекта "Фабрика звезд-3", участнице группы "Тутси" Ирине Ортман скоро исполнится 45 лет.

Выбор читателей

11/04ВтрВзявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены 12/04Срд"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации 11/04ВтрГодится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой 12/04СрдПлюнул на звездную бабушку: Никита Пресняков объявил о возвращении в Россию 12/04СрдАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 11/04Втр"Они схожи": У певца Шамана появился конкурент