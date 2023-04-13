Давно болен и не отдает себе отчет: Куда дели настоящего Киркорова?

Филипп Киркоров на самом деле выглядит "маразматично".

В последнее время Филипп Киркоров резко изменился. Он сделал пластическую операцию и кардинально сменил имидж. Порой кажется, что каждый день нам подсовывают нового Филиппа. А каким он был 10-15 лет назад, теперь уже и вовсем никто не вспомнит.

Не удивительно, что народ стал поговаривать, что Киркоров мол уже совсем не тот, а может быть, это и вовсе совсем другой человек. С одной стороны, это, безусловно, верно. Ведь человек каждый день меняется, и прежним собой он уже никогда не будет. Но что, если вместо Филиппа Киркорова и впрямь выступает его двойник, и куда тогда дели настоящего Киркорова?

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Пятым каналом прокомментировал слухи о том, что у Киркорова появилась копия. По его словам, это точно не так, и Филипп Киркоров один единственный. Что же касается его внешнего вида, то это вызывает у критика только отвращение.

"Вся его жизнь это шоу, спектакль, лицедейство. Ну какое время на дворе? Он развлекается. Цепляет какие-то лохмы, пиджаки со стразами. Все это маразматично выглядит. Все хорошо в меру, а мера нарушена", – заявил Соседов.

Ранее ведущий ютуб-шоу Anton S Live в очередном выпуске заявил со ссылкой на анонимный источник, что Филипп Киркоров якобы давно болен и не отдает себе отчет. Якобы у артиста сильная зависимость от каких-то препаратов, и он теряет себя.