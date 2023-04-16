Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарокРади этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ногАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног "Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеруАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Лента новостей

Воскресенье 16 апреля

12:46"До слез": совместный хит Пугачевой и Урганта вызвал у публики истерику 12:25"Просто кошмар": молодая жена Диброва потеряла ребенка 11:28Вот и все: загулявший на стороне Прилучный бросил жену с малышом 11:08"Невозможно молчать": вышвырнутая Меган Маркл ляпнула об измене принца Гарри 08:19Прорыв в медицине: российскими учеными найден метод диагностики рака мозга 06:34Куда сейчас вкладывать деньги: советы бизнесмена 04:30Откуда берутся лишние килограммы – пять неочевидных причин 02:19Причина остаться 00:00Пасха 2023: традиции и запреты в праздник 16 апреля 22:04Сказка в закоулках реальности: музей под открытым небом в столице Марий Эл 20:09Ефремов о загремевшей в психушку Лолите: Из такого не выбраться 19:40Алчный Малахов спутался с беглецом Милохиным ради наживы 18:20"Просят и молят": раскрыт истинный мотив Урганта после слов о возвращении на Первый канал 18:00"Ничем не могу помочь": раскрывшая душу Орбакайте отлетела после удара наотмашь 17:00Королева умерла: Пугачеву столкнули в пропасть с высокого пьедестала 16:21Настроение прекрасное: стало известно о местонахождении сбежавшей из России Королевой 16:06Семенович отказалась носить нижнее белье: Все продувает 15:10Оголившаяся Муцениеце похвасталась роскошным особняком 14:12"Особенно неожиданно": подробности тайного разговора Костомарова и Навки всплыли в Сети 13:11Сколько волка не корми: Прилучный вернулся к эскортницам накануне рождения ребенка 12:01"Очень скучаю": Буланова горько разрыдалась из-за болезненной утраты 11:09"Так и не написал": Гагарина заявила о причинах волнующего многих расставания 08:355 шедевров литературы в детективном жанре 06:01Экологичный праздник: в РЭО дали советы по проведению Пасхи 04:19Мода с металлическим отливом: металл в образах 02:23Лук из экокожи 00:15Аналитики подсчитали стоимость продуктов на Пасху 21:57"Никаких доходов не имею": бросивший лишний рот в виде дочери Козловский прилип к Акиньшиной 21:13"Дочка у них": Рудковская и Плющенко ждут третьего ребенка 20:30Может кончить в любой момент: любящий извращения муж Бабкиной дошел до предынфарктного состояния 19:26"Царствие небесное": сгоревшую жену Виторгана оплакивает вся страна 19:00Гастрит: как питаться при воспалении слизистой желудка 18:22"Вторая свадьба": Кабаева рассекретила хоромы в преддверии торжества 18:00Как у Костомарова: сдавшему из-за рака Баскову отрезали самое дорогое 17:40"Цены замрут": экономист Масленников спрогнозировал ситуацию на валютном рынке 17:20Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж 17:00Счастливая мама: 42-летняя Куркова засветила животик перед родами 16:40"Это мой": на кого Боярская променяла Матвеева после развода 16:20Народное средство от накипи в чайнике: Бабушкин секрет 16:00"Вплоть до летального исхода": чем опасны тренировки на голодный желудок 15:40Без трусов: Цымбалюк-Романовская сняла любимого с маленьким причиндалом 15:20"Уберите от меня эту!": Молодая соперница набросилась на Собчак после расставания с Богомоловым 15:00В одной из квартир на севере Москвы загорелся холодильник 14:20Россияне рыдали на прощании с Эдуардом Багировым 14:00Не сама: Вскрылась грязная подноготная популярности Ирины Дубцовой 13:20"Камни будут с неба лететь": пронзительное высказывание Орбакайте о живущей с иноагентом Пугачевой 13:00Суд и иск на миллионы: Бузова нарвалась на проблемы из-за алкоголя 12:40Возбудила Байдена: Леди Гага получила пост в Белом доме 12:20Жена в гневе: Свалившаяся с неба молодуха ухаживает за тяжелобольным Костомаровым 12:00Лицо опухло: Прилучный изводит молодую жену на последних сроках беременности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Просто кошмар": молодая жена Диброва потеряла ребенка

"Просто кошмар": молодая жена Диброва потеряла ребенка
533

Материнское сердце разбито. Дмитрий Дибров не доглядел.

Минувшая суббота обернулась для семьи страшным потрясением. В канун Пасхи Дмитрий Дибров и его жена познали цену глупой ошибки. Взвинченная супруга телеведущего откровенно рассказала в Сети о случившемся.

Старший сын звездной четы Александр решил покататься на велосипеде, а когда оказался очень далеко от дома, понял, что обратную дорогу не помнит. Все бы ничего, но батарея в телефоне практически села. В последний момент 13-летний мальчик позвонил матери и попросил забрать его из незнакомой деревни. Потеряли ребенка.

Когда супруга Дмитрия Диброва вбила название в навигатор, оказалось, что ехать до населенного пункта на машине аж 20 минут. Мигом она поехала на поиски мальчика и все-таки смогла его найти. Ребенка спасли и вернули домой. Теперь он вынужден кататься на велосипеде только рядом с домом.

"Просто кошмар. Поседела мать", — поделилась наболевшим Полина. Где в этот момент находился Дмитрий Дибров, она не уточнила.

Напомним, молодая жена подарила телеведущему троих сыновей. В 2020 году Дмитрий Дибров перенес инсульт, после чего пересмотрел образ жизни и отказался от пагубных привычек. Восстановить здоровье ему помогла Елена Малышева.

16 апреля 2023, 12:25
Дмитрий Дибров и его жена Полина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Жена Диброва покрасовалась на фоне уродцев

Полина Диброва пришла на премьеру в стильном черном платье
Дибров не упустил возможности пообщаться с ресторатором Александром Соркиным и бизнесменом Марком Гербером
Актер Павел Табаков
Телеведущий Артем Королев
Продюсер Илья Бачурин
Ольга Бузова вместе с мужем-футболистом Дмитрием Тарасовым
Актриса Алиса Хазанова
Телеведущая Марианна Максимовская с супругом Василием Борисовым
Рэпер Джиган

По теме

"Рожать": 63-летний Дибров вывез молодую жену в Дубай на сохранение
Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

"До слез": совместный хит Пугачевой и Урганта вызвал у публики истерику

"До слез": совместный хит Пугачевой и Урганта вызвал у публики истерику
Иван Ургант признался в любви Алле Пугачевой на глазах у многомиллионной публики. Не только Кристина Орбакайте выпустила песню в честь Дня рождения Аллы Пугачевой.

Вот и все: загулявший на стороне Прилучный бросил жену с малышом

Вот и все: загулявший на стороне Прилучный бросил жену с малышом
Павел Прилучный смылся из дома. Вот и все: наступила пасха – главный праздник для всех православных.

"Невозможно молчать": вышвырнутая Меган Маркл ляпнула об измене принца Гарри

"Невозможно молчать": вышвырнутая Меган Маркл ляпнула об измене принца Гарри
Меган Маркл и принц Гарри решили расстаться. Накануне коронации Карла III герцоги Сассекские стояли перед сложным выбором: сохранить лицо, имитируя семейную идиллию, или все-таки разойтись.

Ефремов о загремевшей в психушку Лолите: Из такого не выбраться

Ефремов о загремевшей в психушку Лолите: Из такого не выбраться
Исхудавшая Лолита Милявская сорвалась в бездну. Быть звездой и не ударить в грязь лицом — задача не из легких.

Алчный Малахов спутался с беглецом Милохиным ради наживы

Алчный Малахов спутался с беглецом Милохиным ради наживы
Шоумен жаждет высоких рейтингов. Популярному блогеру Дане Милохину после отъезда из России пришлось несладко.

Выбор читателей

14/04Птн"Это мой": на кого Боярская променяла Матвеева после развода 14/04ПтнМожет кончить в любой момент: любящий извращения муж Бабкиной дошел до предынфарктного состояния 14/04ПтнКак у Костомарова: сдавшему из-за рака Баскову отрезали самое дорогое 14/04Птн"Вторая свадьба": Кабаева рассекретила хоромы в преддверии торжества 14/04Птн"Царствие небесное": сгоревшую жену Виторгана оплакивает вся страна 15/04СбтСколько волка не корми: Прилучный вернулся к эскортницам накануне рождения ребенка