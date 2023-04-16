"Просто кошмар": молодая жена Диброва потеряла ребенка

Материнское сердце разбито. Дмитрий Дибров не доглядел.

Минувшая суббота обернулась для семьи страшным потрясением. В канун Пасхи Дмитрий Дибров и его жена познали цену глупой ошибки. Взвинченная супруга телеведущего откровенно рассказала в Сети о случившемся.

Старший сын звездной четы Александр решил покататься на велосипеде, а когда оказался очень далеко от дома, понял, что обратную дорогу не помнит. Все бы ничего, но батарея в телефоне практически села. В последний момент 13-летний мальчик позвонил матери и попросил забрать его из незнакомой деревни. Потеряли ребенка.

Когда супруга Дмитрия Диброва вбила название в навигатор, оказалось, что ехать до населенного пункта на машине аж 20 минут. Мигом она поехала на поиски мальчика и все-таки смогла его найти. Ребенка спасли и вернули домой. Теперь он вынужден кататься на велосипеде только рядом с домом.

"Просто кошмар. Поседела мать", — поделилась наболевшим Полина. Где в этот момент находился Дмитрий Дибров, она не уточнила.

Напомним, молодая жена подарила телеведущему троих сыновей. В 2020 году Дмитрий Дибров перенес инсульт, после чего пересмотрел образ жизни и отказался от пагубных привычек. Восстановить здоровье ему помогла Елена Малышева.