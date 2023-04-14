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Шоу-бизнес
"Вторая свадьба": Кабаева рассекретила хоромы в преддверии торжества

"Вторая свадьба": Кабаева рассекретила хоромы в преддверии торжества

Кабаева сияет от счастья.
прочитано 778 раз

В свое время имя российской гимнастки Алины Кабаевой зазвучало как бренд. Олимпийская чемпионка покоряла миллионы поклонников своей грацией, профессионализмом и лучезарной улыбкой. Сегодня она руководитель собственной академии гимнастики в Сочи, где ее юные воспитанницы берут с нее пример и учатся покорять вершины спорта. Алина Кабаева постоянно встречается со своими подопечными и вдохновляет их на победы.

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Не удивительно, что фамилия Кабаевой до сих пор звучит громко и гордо, а ее однофамилицы вмиг становятся популярными и известными, и конечно же, пользуются этим. Одна из них – блогер Саша, у которой по счастливому стечению обстоятельств такая же фамилия.

На днях блогерша Кабаева поделилась с многочисленными поклонниками отличной новостью о том, что к ее личному и долгожданному празднику все готово. 12 мая Кабаевой исполнится 30 лет, и по такому случаю она решила закатить настоящий пир на весь мир, напоминающий разве что свадьбу.

"Мы определились с площадкой, пообщались с декораторами, это будет просто феерично. Мне очень волнительно, словно это будет вторая свадьба. То, что мы придумали, это будет просто пушечка", – рассказала Кабаева и рассекретила хоромы для празднования.

Свадьба. Фото: Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 14 апреля 2023, 18:22 Источник: Телеграм-канал Кабаевой • Требует проверки
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