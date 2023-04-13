Совсем другой человек: кого выводят в свет вместо Киркорова?

Филипп Киркоров может позволить себе двойников.

30 апреля российскому певцу Филиппу Киркорову исполнится 56 лет. Этот день он встретит на сцене Кремлевского дворца и будет петь для своих поклонников. Билеты на шоу достигают стоимости 17 500 рублей. Россияне с удовольствием придут посмотреть на изменившегося Киркорова и лично удостовкриться, что это действительно он, а не двойник.

В последнее время Филипп Киркоров стал сам на себя не похож. Он сделал пластическую операцию, похудел и преобразился. Певец стал седовласым и изменил форму бровей. В Сети поползли слухи о том, что это и не он вовсем, в уже совсем другой человек! Однако сам Филипп только смеется над такими сплетнями. Он уверяет, что может трансформироваться в любого персонажа, для него это всего лишь работа.

"Не я и не он, и не ты. И то же, что я, и не то же. Так были мы где-то похожи, что наши смешались черты… Выдаете желаемое за действительное. Сплетням — стоп! Нет у меня двойников, тройников! И птичкой, и феей — кем угодно могу быть, главное — я всегда Филипп Киркоров. Единственный и неповторимый", – заявил Киркоров с оцсетях.

Стоит отметить, что в последнее время Филиппа Киркорова сравнивали с Гринчем, гномом или даже с птичкой из популярной игры "Энгри Бердс". Многие считают, что артисту совершенно не идет новый имидж. Впрочем, это только добавляет ему славы, а значит, шоу продолжается!