"Тошнит от нее": женатого Крюкова перекосило от навязывающейся даром Бузовой

Ольга Бузова наплевала на то, что актер несвободен.

В московском кинотеатре "Октябрь" 12 апреля состоялась премьера фильма Клима Шипенко "Вызов". Фильм, часть которого снимали в космосе на МКС, стал известным задолго до его выхода. Не удивительно, что на премьере фильма собрались все российские звезды.

Среди них была певица Ольга Бузова, которая пришла на премьеру в черном прозрачном платье, демонстрирующем ее фигуру. 37-летняя артистка как всегда была в гордом одиночестве и охотно позировала фотографам на красной дорожке. Однако в какой-то ммент ей надоело быть одной, и она притянула к себе коллегу Константина Крюкова. Бузову не смутил тот факт, что актер несвободен и приехал на премьеру с супругой. Бузова нежно обняла актера и приняла перед камерами эффектную позу. Крюков своевременно смог отреагировать на такую провокацию и сфотографировался с характерным выражением лица, полным недоумения.

Также Ольга Бузова поспешила сделать селфи с главной героиней фильма "Вызов" Юлией Пересильд. Она выложила снимок в своем акаунте. Бузова неожиданно призналась, что обожает коллегу, а также хотела бы тоже побывать в космосе.

"Похоже, Пересильд тошнит от нее"; "Терпеть ее не могу"; "Одна хлеще другой", – написали фанаты.

На премьеру также приехали глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с дочерью Лизой, руководитель Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, а также космонавты Петр Дубов и Олег Новицкий и многие другие.



Одним из самых неожиданных гостей стал ведущий Иван Ургант, который после 24 февраля 2022 года лишился своей программы в России и теперь мечется между мелкими проектами. Впрочем, Ургант пообщеал поклонникам, что скоро вернется в телеэфр.