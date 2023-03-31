Крокодил: злоупотребляющая запрещенкой Бузова лишилась носа

Кем только не является Ольга Бузова. Она и певица, и актриса театра, кино и дубляжа, и телеведущая, и радиоведущая, и дизайнер, и журналист. Короче говоря, за 37 лет артистка добилась небывалых высот. Карьера у звезды складывается как нельзя лучше. Она желанный гость на многих проектах, у нее множество контрактов.
Благо, Ольга Бузова – человек с большой долей самоиронии, у певицы хорошее чувство юмора, она вполне может посмеяться над собой и порадоваться подколкам со стороны коллег по цеху. А еще звезда отличается активной жизненной позицией.
Практически каждый свой шаг она делает достояние общественности. Ольга Бузова очень любит делиться моментами и впечатлениями со своими поклонниками. Зачастую актриса даже злоупотребляет запрещенной в России социальной сетью.
Недавно она выложила очередной сторис, кадры получились ужасными и даже слегка шокировали поклонников бывшей ведущей телепроекта "Дом-2". При оформлении видео дизайнерша переборщила с редактированием, из-за чего ее лицо выглядело довольно неправдоподобно.
Ольга Бузова на кадрах из соцсети лишилась носа, он был заблюрен. Кроме того, глаза певицы разъехались в стороны. Такое положение больше характерно для рептилий, например, крокодила.