"Филипп, остановись!": отправленного в рехаб Киркорова просят не повторять судьбу МакSим

Киркорову поставили страшный диагноз.

В последнее время народный артист России Филипп Киркоров сам на себя не похож. Он перенес пластическую операцию, заметно подтянулся и похудел, а также сменил имидж. У многих новый образ Киркорова, а также его поведение вызывают оторопь.

Помимо внешнего вида, Киркоров изменился внутренне. Он стал терять память, в чем сам признавался. В шоу "Маска" он перепутал имя коллеги Регины Тодоренко, а еще раньше назвал Алексея Воробьева Андреем. При этом Киркорову всего 55 лет.

На днях артиста заподозрили в опасной болезни. Ведущий ютуб-шоу Anton S Live со ссылкой на анонимный источник заявил, что Филипп Киркоров якобы зависим, именно поэтому артист так плохо выглядит, несмотря на пластические операции.

"Был с ним на общей тусовке в узкой компании. Он очень сильно зависим от запрещенки. Причем речь идет о тяжелой запрещенке. Всегда рядом есть машина с водителем, куда он ходит. Состояние у него жесть, что лицо аж желто-белое. Пластика, макияж и процедуры не спасают. Он очень, очень сильно зависим", – привел ведущий слова источника.



По словам блогера, Филипп Киркоров просто исчерпал себя и теперь работает на износ. Можно сколько угодно использовать ресурсы своего тела, и как бы долго и много ты бы не старался быть лучшей версией себя, у тебя ничего не получится, потому что ты занимаешься самоуничтожением, заявил блогер.

Ведущий ютуб-шоу уверен, что Филипп Киркоров потерял контроль и не отдает отчет себе и своей зависимости. При этом отказать ему никто не может, так как он взрослый человек, который платит деньги. В заключение блогер посоветовал артисту лечь в рехаб и не повторять судьбу певицы МакSим. "Филипп, остановись!", – призвал ведущий.