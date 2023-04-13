Вскрылись детали интима спутавшегося с молодухой 90-летнего Киркорова: Ни в чем себе не отказывает

Старый Бедрос Киркоров еще может!

В последнее время россияне пристально следят за личной жизнью отца поп-короля, которому, на минуточку, уже 90 лет! Казалось бы, в таком возрасте какие могут быть романы? Но, по слухам, Бедрос Киркоров приударил за молодой девушкой, которая годится ему в дочки.

Стоит напомнить, что у певца есть супруга – Людмила Смирнова. Она в беседе с журналистами призналась, что ничего не знает о новых отношениях благоверного, потому что он с ней не разговаривает. Сам Бедрос Филиппович от приписываемого ему романа с медсемтрой отмахнулся и предпочел не выдавать публике подробности своей личной жизни.

А вот его сын Филипп Киркоров молчать не стал. Благодаря его комментарию, стало известно о глубоко личном женатого музыканта – вскрылись детали интима, так сказать. Поп-король не стал отрицать, что некая "красивая женщина" в жизни родственника есть. Она, мол, заботится о Бедросе Киркорове.

Появившиеся слухи о том, что музыкант на старости лет спутался с молодухой, вызвали волну критики. Очевидно, что далеко не все восхищаются отношениями, где между возлюбленными существует внушительная разница в возрасте. А вот сын подвигами отца доволен.

"Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает", – прокомментировал новости о Бедросе Киркорове поп-король.