"Больно смотреть": теряющий из-за болезни память перекроенный Киркоров оконфузился на людях

Киркоров стал сам на себя не похож.

55-летний российский певец Филипп Киркоров оконфузился в эфире девятого выпуска шоу "Маска" на НТВ. В програме участвуют разные известные люди, которые представляют на суд зрителей вокальные номера, скрываясь в костюмах сказочных персонажей.

Жюри угадывали, кто скрывается за маской Горностая. В костюме скрывалась певица Диана Анкудинова, которая стала известна после выхода шоу "Ты супер!". В ходе обсуждения выступления следующего участника под маской Скорпиона Регина Тодоренко заявила, что персонаж напоминает ей ее бабушку Наташу. На это перекроенный пластическими хирургами Филипп Киркоров отреагировал необычным образом.

"Господи, дай ей разума", – заявил певец, вызвал волну насмешек над Региной в зале.

Спустя время плевки в сторону Регины Тодоренко только продолжились. Неожиданно Киркоров назвал ее Кариной, делая вид, что не запомнил ее имени. Впрочем, в комментариях к выпуску шоу "Маска" фанаты с сожалением отнеслись к Филиппу Киркорову и сделали ему скидку на возраст, а вот Регину Тодоренко пристыдили за то, что она в очередной раз опозорилась неуместными речами.

"На Киркорова больно смотреть"; "Когда уберут это чудо Тодоренко?"; "Регина хотела кого-то, а опозорилась сама", – написали поклонники шоу "Маска".

Ранее Филипп Киркоров уже называл Алексея Воробьева Андреем, а Валерию Валерой. Сам Киркоров призвал не принимать его оговорки близко к сердцу, так как у него начались проблемы с памятью после короновируса.