"Ты дура, что ли?!": Нагиев открыл наивной Ивлеевой глаза

Нагиев одернул бесцеремонную Ивлееву.

Блогер Настя Ивлеева и ведущий Дмитрий Нагиев находятся рабочих и дружеских отношениях. Но порой 56-летний актер не может понять острых шуток и странного юмора блогера, поэтому выходят неловкие ситуации.

В последние несколько лет Настя Ивлеева активно развивает соцсети и ютуб-канал, публикуя свои влоги и шоу для огромной аудитории подписчиков. В одном из недавних видео был замечен Дмитрий Нагиев. Ивлеева заявила, что ее мама "фанатеет" от него. После этого она попросила Нагиева передать ей привет на камеру.

Дмитрий Нагиев попросил Ивлееву не снимать его снизу, после чего она отшутилась о пластических операциях. В ответ на это телеведущий вышел из себя и нагрубил ей. Он открыл наивной Ивлеевой глаза на настоящие шутки.

"Ты дура, что ли?! Какие там пластические операции?!", – одернул Ивлееву Нагиев.



Некоторые подумали, что Нагиев обиделся на пытавшуюся разоблачить его Ивлееву.

Напомним, в последнее время Дмитрий Нагиев на долгое время пропал с радаров поклонников. Он ушел с поста ведущего шоу "Голос" на Первм канале, после чего его заменила Лариса Гузеева. Кроме того, актер долго нигде не появлялся и не выходил на связь в интернете. Недавно Нагиев отказался стать ведущим музыкальной премии "Муз ТВ".