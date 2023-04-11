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Вторник 11 апреля

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"Ты дура, что ли?!": Нагиев открыл наивной Ивлеевой глаза

"Ты дура, что ли?!": Нагиев открыл наивной Ивлеевой глаза
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Нагиев одернул бесцеремонную Ивлееву.

Блогер Настя Ивлеева и ведущий Дмитрий Нагиев находятся рабочих и дружеских отношениях. Но порой 56-летний актер не может понять острых шуток и странного юмора блогера, поэтому выходят неловкие ситуации.

В последние несколько лет Настя Ивлеева активно развивает соцсети и ютуб-канал, публикуя свои влоги и шоу для огромной аудитории подписчиков. В одном из недавних видео был замечен Дмитрий Нагиев. Ивлеева заявила, что ее мама "фанатеет" от него. После этого она попросила Нагиева передать ей привет на камеру.

Дмитрий Нагиев попросил Ивлееву не снимать его снизу, после чего она отшутилась о пластических операциях. В ответ на это телеведущий вышел из себя и нагрубил ей. Он открыл наивной Ивлеевой глаза на настоящие шутки.

"Ты дура, что ли?! Какие там пластические операции?!", – одернул Ивлееву Нагиев.

Некоторые подумали, что Нагиев обиделся на пытавшуюся разоблачить его Ивлееву.

Напомним, в последнее время Дмитрий Нагиев на долгое время пропал с радаров поклонников. Он ушел с поста ведущего шоу "Голос" на Первм канале, после чего его заменила Лариса Гузеева. Кроме того, актер долго нигде не появлялся и не выходил на связь в интернете. Недавно Нагиев отказался стать ведущим музыкальной премии "Муз ТВ".

11 апреля 2023, 09:00
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Настя Ивлеева/ YouTube• Требует проверки

Фоторепортаж

Трогательный танец Нагиева и Яковлевой

Особенно трогательно смотрятся вместе партнеры Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева, которым довелось станцевать "медляк".
Судя по всему, у их героев – роман.
Премьера "Елок" с Нагиевым запланирована на 21 декабря 2017 года.
Валентина Мазунина и Антон Богданов.
По словам режиссера, из прошлых "Елок" в фильме героев немного, но столпы – Иван Ургант и Сергей Светлаков - остаются.
Как и прежде, фильм охватывает всю нашу большую Родину. Действие картины разворачивается в Краснодаре, Москве, Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Тюмени, Хабаровске.
"Простых историй мы не любим, поэтому в "Елках" я перемещаюсь из проруби в сугроб, таскаю на своей спине молодых актеров, буквально горю на площадке", – посетовал 50-летний Дмитрий Нагиев.
"Режиссер во мне видит моложавость, бодрость духа, человека, несущегося локомотивом на встречу юному поколению, что я и пытаюсь изо всех своих оставшихся сил делать", - шутит Нагиев.
Герои примут активное участие в судьбе ключевого персонажа новых "Елок" – мальчика Егора из Хабаровска, который в поисках новой мамы поднял на уши всю страну.
Режиссер Жора Крыжовников, Иван Ургант и Сергей Светлаков.
Сергей Пускепалис и Светлана Макарова.
Режиссер Жора Крыжовников и оператор Семен Яковлев.
Жора Крыжовников и Дмитрий Нагиев.
Многочисленные почитатели искрометного Нагиева с нетерпением ждут новые "Елки".

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