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Шоу-бизнес
Сокровище России: бесценный бриллиант уехавшей в Израиль Пугачевой остался Лолите

Сокровище России: бесценный бриллиант уехавшей в Израиль Пугачевой остался Лолите

Невероятная роскошь стала украшением Милявской!
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"Уж сколько их упало в эту бездну..." – эти строчки Марина Цветаева написала в 1913-м году. В 1988-м на музыку Марка Минкова появится песня "Реквием", которую великолепно – даже не спела, а – сыграла Алла Пугачева. В разное время эту композицию перепевали Нина Шацкая, Мариам Мерабова, Светлана Сурганова и даже иеромонах Фотий.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Но, пожалуй, самое пронзительное прочтение было у Лолиты. "Марине Ивановне, когда она написала 'nb знаменитые строчки был всего 21 год, – цитирует Лолиту женский журнал kleo.ru. – Алле Борисовне было уже за 40, когда она ее исполнила, а я ее поняла лишь к 55. Это означает, у человека есть такие нейроны, которые в состоянии выдавать и понимать такую музыку".

"Монолог", как еще называют "Реквием", считался бесценным бриллиантом в репертуаре Пугачевой, а теперь, когда певица ушла на пенсию и уехала жить в Израиль, он остался у Лолиты. Теперь он звучит в каждой ее программе! И всегда – до мурашек!..

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Правда, обеим исполнительницам из цветаевского классического текста пришлось убрать строчку "…За то, что мне так часто слишком грустно и только 20 лет", ведь обе звезды к моменту исполнения были гораздо старше.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 10 апреля 2023, 10:00 Источник: Женский журнал kleo.ru ✓ Надежный источник
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