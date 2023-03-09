На последнем месяце: забеременевшая двумя Подольская показала животик

Подольская вскрыла правду.

Российская певица Наталья Подольская не только смогла построить блестящую карьеру в шоу-бизнесе, но и реализовалась как мать. От своего мужа Владимира Преснякова она родила двух детей. При этом свое женское счастье с певцом везда нашла далеко не сразу, да и матерью уже было отчаялась стать.

После того, как начался фактический брак Подольской и Преснякова, они никак не могли стать родителями, хотя певица уже горячо мечтала заьбеременеть. Певец и певица обследовались, однако зачатие не происходило. Но все наконец свершилось, и так как у артистки двое детей, в прошлом счастливая мамаша забеременела двумя.

Сейчас 40-летняя Наталья Подольская продолжает активно выступать и гастролировать. На днях она опубликовала в своем телеграм-канале кадры с репетиции нового альбома, которым вскоре порадует поклонников.

"Репетируем новый альбом! До презентации осталось чуть больше месяца", – написала счастливая Подольская, которая откинула рубашку в сторону и показала стройный животик на фото.



Выходит, что сейчас певица буквально на последнем месяце, ведь новый альбом вот-вот появится на свет. Поклонники с восторгом восприняли эту новость.

"Офигенная!" – написал фанат Натальи Подольской.