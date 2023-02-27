Развод: Подольская выставила Преснякова и поставила точку

Закончилась красивая история Натальи Подольской.

40-летняя певица и звезда "Фабрики звезд-5" Наталья Подольская счастлива в браке с Владимиром Пресняковым уже почти 13 лет. За это время пара стала родителями двух сыновей — Артемия и Ивана. Пару пристально рассматривают со всех сторон, желая найти слабые места и трещинки в браке.

Пока поклонники только строят догадки, что происходит в звездной семье, минувшие выходные Наталья Подольская с мужем провели на горнолыжном курорте. В честь такой редкой вылазки она даже выставила Преснякова в свой микроблог. Супруги вели себя как влюбленные подростки, несмотря на уже ощутимый возраст: целовались, держались за руки и смеялись.

Позже в другом микроблоге появилось фото Натальи Подольской с разводом лыж — ноги звезды замерли в неестественной позиции. Однако, для фотографии на склоне это простительно. Главное — устоять на ногах и безопасно спуститься. У певицы это отлично получилось.

Под конец воскресенья Наталья Подольская поставила большую точку. Вместе с Владимиром Пресняковым и друзьями она отметила поездку вином и вкусной едой. Судя по всему, зимний отдых тоже пришелся артистке по вкусу. Напомним, ранее звездные муж и жена съездили на Мальдивы, где провели романтический отпуск вдвоем без детей.