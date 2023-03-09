Возвращение блудного сына: скандальный Батрутдинов занял место ушедшего в иной мир Маслякова

Звезда Comedy Club и шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ Тимур Батрутдинов начинал карьеру юмориста в начале 2000-х годов. Тогда в составе команды КВН "ФинЭк" он участвовал в играх, ездил на просмотры и пытался привлечь к себе внимание. У молодого человека получилось, и он стал частью команды "Незолотая молодежь", с которой и завоевал любовь зрителей.
С 2005 года началась новая веха карьеры Тимура. В дуэте с Гариком Харламовым он становится одним из главных символов проекта Comedy Club. Скандальный юмор артиста до сих пор остается его визитной карточкой.
Совсем скоро, в новом сезоне 2023 года, Тимур Батрутдинов возвращается в КВН в качестве ведущего. Он займет ушедшего в иной мир, мир без легендарной игры, Александра Маслякова-старшего. Ранее место ведущего было неизменным долгие годы. Зрители ждут выпуска, чтобы увидеть возвращение блудного сына.
Это уже не первый проект для резидента "Камеди" вне родного ТНТ. Тимур успел засветиться на разных каналах и шоу . Среди самых известных – "Маска" на НТВ, "Танцы со звездами" на России-1 и, конечно, "Ледниковый период" на Первом канале. Зрители очень тепло реагируют на появление Батрутдинова, поэтому с нетерпением ждут его в КВН.